Trump’ın sansasyonel kararı iPhone'ları da vurdu! Zam kapıda

ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde aldığı kararla tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çünkü ABD Başkanı Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu. Bu kapsamda söz konusu tarifler Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24 olarak açıklandı. Trump'ın yeni gümrük tarifelerine yönelik birçok ülkeden açıklama geldi.

"TRUMP'IN KARARININ PHONE'UN DA FİYATINI ETKİLEYECEK"

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi ise yeni gümrük tarifeleri kapsamında Apple'ın akıllı telefonu iPhone'una değindi. Gazete, Trump'ın kararının iPhone'un da fiyatını etkileyeceğini yazdı.

Apple iPhone'larını kendi üretim tesislerinde değil, çeşitli ülkelerde bulunan anlaşmalı üreticiler aracılığıyla üretiyor. iPhone üretiminin büyük çoğunluğu ise Çin'de gerçekleşiyor. Ancak Apple, üretimde tek bir ülkeye bağlı kalmamak için özellikle son yıllarda Çin dışındaki ülkelerdeki üretim tesislerinin sayısını artırarak üretimini çeşitlendiriyor.

Wall Street Journal ise bu konuya değiniyor. iPhone'larda kullanılan malzemelerin yabancı kaynaklı olduğuna dikkat çeken gazete, buna dayanarak üretim maliyetinin yeni gümrük tarifeleriyle artacağını duyurdu.

"850 DOLARA ÇIKACAK"

Bir iPhone 16 Pro'nun üretim maliyeti üzerinde konuyu örnekleyen gazeteye göre son tüketicinin 1100 dolar ödeyerek satın aldığı 256 GB'lık iPhone 16 Pro'nun Apple'a maliyeti 550 dolar. Ancak Trump'ın yeni gümrük tarifesiyle beraber öngörülen o ki bu fiyat artacak. Gazeteye göre yeni dönemde bir iPhone'un üretim maliyeti 850 dolara çıkacak.

Eğer böyle bir durumda Apple fiyatlarını artırmazsa da kar marjı çok ciddi ölçüde düşecek. Bu yüzden iddialar ve beklentiler Apple'ın iPhone fiyatlarını artıracağı yönünde. Apple'dan ise haberle ilgili henüz bir yorum veya açıklama gelmedi.

TÜRKİYE'DE KISA BİR SÜRE ÖNCE ZAM YAPMIŞTI

Öte yandan Apple Türkiye'deki iPhone fiyatlarına geçtiğimiz günlerde zam yapmıştı. Apple'ın zammı ile birlikte iPhone 16 fiyatları Türkiye'de şu şekilde olmuştu: