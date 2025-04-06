FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Trump’ın sansasyonel kararı iPhone'ları da vurdu! Zam kapıda

Trump’ın sansasyonel kararı iPhone'ları da vurdu! Zam kapıda

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
06.04.2025 16:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta içi aldığı yeni gümrük tarifeleri kararı dünyanın bir numaralı gündemi haline gelirken, Trump’ın sansasyonel kararı iPhone almayı düşünen ABDlileri de etkileyecek gibi. Zira, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın yeni gümrük tarifeleri kararının Apple'ın iPhone'un fiyatını etkileyeceğini yazdı. İddialar ve beklentiler ise Apple'ın zam yapıp iPhone fiyatlarını artıracağı yönünde.

Trump’ın sansasyonel kararı iPhone'ları da vurdu! Zam kapıda

ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde aldığı kararla tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çünkü ABD Başkanı Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu. Bu kapsamda söz konusu tarifler Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24 olarak açıklandı. Trump'ın yeni gümrük tarifelerine yönelik birçok ülkeden açıklama geldi.

"TRUMP'IN KARARININ PHONE'UN DA FİYATINI ETKİLEYECEK"

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi ise yeni gümrük tarifeleri kapsamında Apple'ın akıllı telefonu iPhone'una değindi. Gazete, Trump'ın kararının iPhone'un da fiyatını etkileyeceğini yazdı.

Apple iPhone'larını kendi üretim tesislerinde değil, çeşitli ülkelerde bulunan anlaşmalı üreticiler aracılığıyla üretiyor. iPhone üretiminin büyük çoğunluğu ise Çin'de gerçekleşiyor. Ancak Apple, üretimde tek bir ülkeye bağlı kalmamak için özellikle son yıllarda Çin dışındaki ülkelerdeki üretim tesislerinin sayısını artırarak üretimini çeşitlendiriyor.

Wall Street Journal ise bu konuya değiniyor. iPhone'larda kullanılan malzemelerin yabancı kaynaklı olduğuna dikkat çeken gazete, buna dayanarak üretim maliyetinin yeni gümrük tarifeleriyle artacağını duyurdu.

iStock-2173563123

"850 DOLARA ÇIKACAK"

Bir iPhone 16 Pro'nun üretim maliyeti üzerinde konuyu örnekleyen gazeteye göre son tüketicinin 1100 dolar ödeyerek satın aldığı 256 GB'lık iPhone 16 Pro'nun Apple'a maliyeti 550 dolar. Ancak Trump'ın yeni gümrük tarifesiyle beraber öngörülen o ki bu fiyat artacak. Gazeteye göre yeni dönemde bir iPhone'un üretim maliyeti 850 dolara çıkacak.

Eğer böyle bir durumda Apple fiyatlarını artırmazsa da kar marjı çok ciddi ölçüde düşecek. Bu yüzden iddialar ve beklentiler Apple'ın iPhone fiyatlarını artıracağı yönünde. Apple'dan ise haberle ilgili henüz bir yorum veya açıklama gelmedi.

TÜRKİYE'DE KISA BİR SÜRE ÖNCE ZAM YAPMIŞTI

Öte yandan Apple Türkiye'deki iPhone fiyatlarına geçtiğimiz günlerde zam yapmıştı. Apple'ın zammı ile birlikte iPhone 16 fiyatları Türkiye'de şu şekilde olmuştu:

Model Eski fiyat (başlangıç fiyatı) Yeni fiyat (başlangıç fiyatı)
iPhone 16e 47.999 TL 49.999 TL
iPhone 16 64.999 TL 69.999 TL
iPhone 16 Plus 73.999 TL 79.999 TL
iPhone 16 Pro 82.999 TL 89.999 TL
iPhone 16 Pro Max 99.999 TL 109.999 TL
Canlı Borsa
39 gün sonra Türkiye’ye ulaştı! 7 bin araç...39 gün sonra Türkiye’ye ulaştı! 7 bin araç...
'Mehmet Şimşek' iddiasına bakanlıktan yalanlama'Mehmet Şimşek' iddiasına bakanlıktan yalanlama
Anahtar Kelimeler:
iPhone Donald Trump Zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rakipsiz aday yeniden başkan seçildi

Rakipsiz aday yeniden başkan seçildi

CHP PM belli olmaya başladı! Dikkat çeken isim listede

CHP PM belli olmaya başladı! Dikkat çeken isim listede

Bu tarihe dikkat! Benzin ve motorinde tabela değişecek…

Bu tarihe dikkat! Benzin ve motorinde tabela değişecek…

'Dünyanın en pahalı sıvısı' Gramı 10 bin dolardan alıcı buluyor

'Dünyanın en pahalı sıvısı' Gramı 10 bin dolardan alıcı buluyor

39 gün sonra Türkiye’ye ulaştı! 7 bin araç...

39 gün sonra Türkiye’ye ulaştı! 7 bin araç...

600 bin kişinin gözü kulağı sunulacak teklifte! Kamu işçilerinde zam heyecanı

600 bin kişinin gözü kulağı sunulacak teklifte! Kamu işçilerinde zam heyecanı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.