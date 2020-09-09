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Trump’ın serveti 600 milyon dolar azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.09.2020 10:17 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti son 1 yılda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle 600 milyon dolar düşerek 2,5 milyar dolar oldu. Böylece Trump "En Zengin 400 Amerikalı" listesinde 64 basamak birden gerileyerek 339'uncu sıraya düştü.

Trump’ın serveti 600 milyon dolar azaldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın net mal varlığı son 1 yılda yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle 600 milyon dolar azalarak 2,5 milyar dolara geriledi. Forbes’un ‘En Zengin 400 Amerikalı’ listesinde Trump, 64 basamak gerileyerek, 339’uncu sıraya düştü. Son 1 sene içinde 600 milyon dolar kaybettiği belirtilen Trump’ın toplam mal varlığı 3,1 milyar dolardan, 2,5 milyar dolara geriledi. Dergisinin uzmanları, Trump’ın mal varlığındaki bu kaybın başlıca nedeninin ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını olduğunu belirtti.

DERGİNİN 'EN ZENGİN 400 AMERİKALI' LİSTESİNDEKİ İLK 3 SIRA ŞÖYLE:

Listenin 1’inci sırasında, 179 milyar dolarla ABD’li e-ticaret devi Amazon’un Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos yer aldı.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, 111 milyar dolarla listenin ikinci sırasında yer aldı.

Listenin 3’üncü sırasında 85 milyar dolarla Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg yer aldı.

KAYNAK:İHA

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