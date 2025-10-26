FİNANS

Trump reklama kızdı! Bir ülkeye uygulanan vergi oranını artırdı

ABD Başkanı Donald Trump ses getiren çıkışlarına devam ediyor. Kanada'da yayınlanan ve eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın konuşmalarına yer verilen bir reklama tepki gösteren Trump, reklamın yayından kaldırılmaması üzerine Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerini yüzde 10 oranında artırdı. Trump daha önce de tepki olarak Kanada ile yapılan ticaret müzakerelerini sonlandırma kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın gümrük vergileri konusundaki konuşmasını çarpıtan reklamı yayından kaldırmamasına tepki göstererek, "Gerçekleri ciddi şekilde çarpıtmaları ve düşmanca davranışları nedeniyle, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 10 oranında artırıyorum" açıklamasında bulundu.

"REKLAMDA KULLANDILAR, SUÇÜST YAKALANDILAR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ile yapılan tüm ticaret müzakerelerini sonlandırmasının yankıları sürerken, Trump’tan Kanada’ya yönelik yeni vergi hamlesi geldi. Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kanada’ya uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 10 oranında artırılacağını duyurdu. Ronald Reagan Vakfı ve Enstitüsü’nün, Kanada'nın eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğunu gösteren aldatıcı ve sahte bir reklam kullandığını tespit ettiğini hatırlatan Trump, "Kanada, Ronald Reagan’ın gümrük vergileri ile ilgili konuşmasını aldatıcı şekilde reklamda kullanırken suçüstü yakalandı" değerlendirmesinde bulundu.

KALDIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Kanada’nın eylemini "sahtekarlık" olarak niteleyen Trump, "Bunun tek amacı, Kanada'nın yıllardır ABD’ye zarar vermek için kullandığı gümrük vergileri konusunda ABD Yüksek Mahkemesi'nin kendilerini kurtarmasını sağlamaktı" dedi. ABD’nin artık Kanada ve diğer ülkelerin baskı amacıyla uyguladığı yüksek gümrük vergilerine karşı kendini savunabildiğini vurgulayan Trump, "Ronald Reagan, ulusal güvenlik ve ekonomimizin yararı için gümrük vergilerini seviyordu, ancak Kanada onun gümrük vergilerini sevmediğini söyledi" hatırlatmasında bulundu. Söz konusu reklamın yayından kaldırılması gerektiğini, ancak Kanada’nın buna rağmen reklamı kullanmayı sürdürdüğünü aktaran Trump, "Gerçekleri ciddi şekilde çarpıtmaları ve düşmanca davranışları nedeniyle, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 10 oranında artırıyorum" dedi.

KONUŞMANIN ÇARPITILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü, Ontario hükümeti tarafından yayınlanan bir reklamda Reagan’ın 25 Nisan 1987 tarihinde yaptığı "Özgür ve Adil Ticaret Konusunda Ulusa Sesleniş" adlı radyo konuşmasının çarpıtılarak kullanıldığını duyurmuştu. Konuşmayı kullanmak ve düzenlemek için Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü’nden izin alınmadığı belirtilen açıklamada, "Bu konudaki yasal seçenekleri gözden geçiriyoruz. Başkan Reagan'ın düzenlenmemiş videosunu YouTube kanalımızdan izlemenizi öneririz" denilmişti.

TÜM TİCARİ ANLAŞMALARI SONLANDIRMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ise Kanada’nın bunu sadece ABD Yüksek Mahkemesi ve diğer mahkemelerin kararlarını etkilemek için yaptığını belirterek, "Tarifeler, ABD’nin ulusal güvenliği ve ekonomisi için çok önemlidir. Bu kabul edilemez davranışları nedeniyle Kanada ile yapılan tüm ticaret müzakereleri sonlandırılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.Kaynak: İHABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

