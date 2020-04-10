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Trump, Rusya ve Suudi Arabistan ile petrol fiyatlarını görüştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2020 01:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile petrol fiyatlarını görüştü.

Trump, Rusya ve Suudi Arabistan ile petrol fiyatlarını görüştü

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında, Kral Selman ve Putin ile bugün 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve petrol endüstrisi noktasında büyük bir konuşma yaptık" ifadesini kullanan Trump, ABD'de enerji sektöründe kimsenin işsiz kalmasını istemediğini kaydetti.

"KRAL SELMAN VE PUTİN'LE ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Trump, görüşmeye ilişkin, "Kral Selman ve Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık. Ne olacağını göreceğiniz. Bildiğiniz gibi bugün bir OPEC toplantısı da oldu. Anlaşmaya çok yakın olduklarını söyleyebilirim. Yakında anlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimi konusunda anlaşmazlığa düştüğünü vurgulayan Trump, "Ortada kimsenin ne yapacağını bilmediği derecede çok petrol üretimi var. Bu petrolleri koymak için yeterli yer bile yok." dedi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
petrol fiyatları, Trump, Putin, OPEC,

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