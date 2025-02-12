Trump 'savaşı' başlattı, misilleme korkusu piyasaları sardı! Küresel çapta kriz kapıda...

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelir gelmez gerek Çin'i gerek Kanada ve Meksika'yı gerekse de Avrupa'yı karşısına aldı. Ekonomik anlamda peş peşe yeni kararlar alan Trump, son olarak ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini artırdı.

MİSİLLEME VE KÜRESEL TİCARET SAVAŞI ENDİŞESİ

Söz konusu karar dünya genelinde çelik ve metal üreticilerini alarma geçirdi. ABD Başkanı Trump'ın aldığı gümrük vergisi kararına Avrupa olmak üzere birçok ülkenin misilleme yapması ve bunun küresel ticaret savaşının çapını büyütmesinden endişe ediliyor.

TÜM İSTİSNA VE KOTALAR İPTAL

Ekonomim'de yer aan ahbere göre; Trump ABD’ye ithal edilen tüm çelik ve alüminyum ürünlerinden “istisna ya da muafiyet olmadan” yüzde 25 gümrük vergisi alınacağını duyurdu.

Çelik ve alüminyum için tüm ülke bazlı istisnalar ile kotalar iptal edildi. Düzenleme 4 Mart’ta yürürlüğe girecek.

Trump, ilk başkanlık döneminde çelik için yüzde 25, alüminyum için ise yüzde 10 gümrük tarifesi uygulamış, ancak bazı müttefik ülkelere muafiyet tanımıştı.

Ancak bu kez karar, yalnızca ABD’nin rakip olarak gördüğü ülkelere değil; Kanada, Brezilya ve Güney Kore gibi müttefikleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

ABD’nin çelik ithalatı yıllık 29 milyon ton civarında. Yabancı çelik, toplam tüketimin daha küçük bir kısmını temsil etmesine rağmen, havacılık, otomotiv üretimi ve enerji sektörleri ithal edilen özel kalitelere güveniyor. ABD’ye yapılan çelik ithalatının yaklaşık yüzde 23’ü Kanada’dan gelirken, bunu yüzde 16 ile Brezilya, yüzde 12 ile Meksika ve yüzde 10 ile Güney Kore takip etti.

Trump, bu çabanın, iç üretimi artırmaya ve ABD’ye daha fazla iş getirmeye yardımcı olacağı yönündeki görüşünü dile getirdi ve metal tarifelerindeki oranın “daha da yükselebileceği” konusunda uyardı.

ÇİN VE DİĞER ÜLKELERDEN TEPKİLER GECİKMEDİ

Tarifeler, Çin’den gelen düşük maliyetli çelik ithalatını da hedef alıyor. Çin geçen yıl ABD'ye doğrudan 890 bin ton çelik ihracatı yaptı ancak bu toplam ihracatın yalnızca yüzde 0.8'ine denk geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, “Bu politikalar bizi bir yere götürmez ve ticaret savaşlarının kazananı olmaz” diyerek, Washington’u kınadı.

AVRUPA, SERT KARŞILIK VERECEK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin kararına sert karşılık vereceklerini bildirdi. Von der Leyen, "AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak. Zert ve orantılı karşı önlemler alınacak" ifadesini kullandı. Avrupa’nın ABD’nin çelik ithalatı içinde payı yüzde 15 civarında.

ABD’YE VERGİ KOYAN ÜLKELERE DE MİSİLLEME VERGİSİ YOLDA

Yeni tarifeler, Trump’ın ilk haftalarında hız kazanan agresif ticaret politikalarının bir parçası olurken, önümüzdeki günlerde Trump ayrıca, ABD’den ithal ürünlere gümrük vergisi uygulayan tüm ülkelere misilleme olarak gümrük vergisi kararları alacağını ve iki gün içinde bunları açıklayacağını söyledi. Trump, taşıt, yarı iletkenler ve ilaçlara yönelik gümrük vergilerini de değerlendirdiğini ifade etti.