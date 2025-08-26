FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Trump’tan dijital vergi uygulayan ülkelere sert tehdit: “Ek tarifeler geliyor”

ABD Başkanı Donald Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere sert bir uyarıda bulundu. Trump, bu vergiler kaldırılmadığı sürece hem ek gümrük tarifeleri getireceğini hem de Amerikan çipleri ile yüksek korumalı teknolojilerin ihracatına kısıtlama uygulayacağını duyurdu.

Trump’tan dijital vergi uygulayan ülkelere sert tehdit: “Ek tarifeler geliyor”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD teknoloji şirketleri üzerinde ayrımcılık yarattığını savunduğu dijital vergilere sert tepki gösterdi. Avrupa başta olmak üzere bazı ülkelerin dijital piyasa düzenlemeleri ile Amerikan devlerini hedef aldığını öne süren Trump, bu uygulamaların Çinli şirketlere ise engel oluşturmadığını belirtti.

"SONUÇLARINA KATLANIRSINIZ"

“Amerika’ya ve inanılmaz teknoloji şirketlerimize saygı gösterin. Aksi halde sonuçlarına katlanmayı göze alın” diyen Trump, bu vergiler kaldırılmazsa ilgili ülkelere karşı ekonomik yaptırımlar uygulayacağını vurguladı.

Trump’tan dijital vergi uygulayan ülkelere sert tehdit: “Ek tarifeler geliyor” 1

Donald Trump, şunları kaydetti:

"Dijital vergiler, mevzuatlar, kurallar veya düzenlemeler uygulayan tüm ülkelere, bu ayrımcı uygulamalar kaldırılmadıkça, ABD Başkanı olarak, o ülkenin ABD'ye yaptığı ihracata önemli ek tarifeler uygulayacağımı ve yüksek koruma altındaki teknolojimiz ve çiplerimiz için ihracat kısıtlamaları getireceğimi bildiririm. Amerika ve Amerikan teknoloji şirketleri artık dünyanın 'kumbarası' ya da 'paspası' değildir. Amerika’ya ve inanılmaz teknoloji şirketlerimize saygı gösterin, aksi takdirde sonuçlarına katlanmayı göze alın." özgün seouya uygun hbaer yaz

ABD-AB TİCARETİNDE YENİ GERİLİM KAPIDA

Trump’ın açıklamaları, özellikle ABD-AB ticaret ilişkileri açısından yeni bir gerilim sinyali olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, getirilecek ek tarifeler ve ihracat kısıtlamalarının küresel teknoloji piyasasında dengeleri değiştirebileceğini, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelerin ise ciddi bir diplomatik baskıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu defa makyajla gizlemedi! Trump'ın eli dünyada gündem oldu: Beyaz Saray'dan açıklama Bu defa makyajla gizlemedi! Trump'ın eli dünyada gündem oldu: Beyaz Saray'dan açıklama

Trump’ın çıkışı, Washington yönetiminin dijital vergiler konusunda tavizsiz bir tutum izleyeceğinin ve Amerikan teknoloji devlerini küresel pazarda daha güçlü korumak istediğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beklenen tarih geldi! 1 Eylül'de başlayacaklarBeklenen tarih geldi! 1 Eylül'de başlayacaklar
Kapının önündeki ayakkabı sizi evsiz bırakabilir!Kapının önündeki ayakkabı sizi evsiz bırakabilir!

Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da çatışma! İki kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da çatışma! İki kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Özel Harekat timi geldi: "Annecim niye polisi arıyorsunuz?"

Özel Harekat timi geldi: "Annecim niye polisi arıyorsunuz?"

Korkunç olay! 4 çocuk annesi eşini katledip intihara kalkıştı

Korkunç olay! 4 çocuk annesi eşini katledip intihara kalkıştı

'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

Kapının önündeki ayakkabı sizi evsiz bırakabilir!

Kapının önündeki ayakkabı sizi evsiz bırakabilir!

15 bin nüfuslu ilçede 71 milyon TL'lik bina: Sosyal medyada tepki yağıyor

15 bin nüfuslu ilçede 71 milyon TL'lik bina: Sosyal medyada tepki yağıyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.