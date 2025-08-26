Trump’tan dijital vergi uygulayan ülkelere sert tehdit: “Ek tarifeler geliyor”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD teknoloji şirketleri üzerinde ayrımcılık yarattığını savunduğu dijital vergilere sert tepki gösterdi. Avrupa başta olmak üzere bazı ülkelerin dijital piyasa düzenlemeleri ile Amerikan devlerini hedef aldığını öne süren Trump, bu uygulamaların Çinli şirketlere ise engel oluşturmadığını belirtti.

"SONUÇLARINA KATLANIRSINIZ"

“Amerika’ya ve inanılmaz teknoloji şirketlerimize saygı gösterin. Aksi halde sonuçlarına katlanmayı göze alın” diyen Trump, bu vergiler kaldırılmazsa ilgili ülkelere karşı ekonomik yaptırımlar uygulayacağını vurguladı.

Donald Trump, şunları kaydetti:

"Dijital vergiler, mevzuatlar, kurallar veya düzenlemeler uygulayan tüm ülkelere, bu ayrımcı uygulamalar kaldırılmadıkça, ABD Başkanı olarak, o ülkenin ABD'ye yaptığı ihracata önemli ek tarifeler uygulayacağımı ve yüksek koruma altındaki teknolojimiz ve çiplerimiz için ihracat kısıtlamaları getireceğimi bildiririm. Amerika ve Amerikan teknoloji şirketleri artık dünyanın 'kumbarası' ya da 'paspası' değildir. Amerika'ya ve inanılmaz teknoloji şirketlerimize saygı gösterin, aksi takdirde sonuçlarına katlanmayı göze alın."

ABD-AB TİCARETİNDE YENİ GERİLİM KAPIDA

Trump’ın açıklamaları, özellikle ABD-AB ticaret ilişkileri açısından yeni bir gerilim sinyali olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, getirilecek ek tarifeler ve ihracat kısıtlamalarının küresel teknoloji piyasasında dengeleri değiştirebileceğini, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelerin ise ciddi bir diplomatik baskıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor.

Trump’ın çıkışı, Washington yönetiminin dijital vergiler konusunda tavizsiz bir tutum izleyeceğinin ve Amerikan teknoloji devlerini küresel pazarda daha güçlü korumak istediğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır