TSB'den kamu spotu! 'Hasar danışmanlığı' tuzağına dikkat

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), kendilerini "hasar danışmanı" olarak tanıtan kişilerin vatandaşları mağdur etmesi üzerine yayımladığı kamu spotunda, yalnızca yetkili sigorta şirketleri ve resmi kurumlarla iletişime geçilmesi uyarısında bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre TSB, son dönemde trafik kazaları sonrası kendilerini "hasar danışmanı" olarak tanıtan kişilerin vatandaşları mağdur etmesi ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi üzerine bir kamu spotu hazırladı.

Hazırlanan kamu spotunda, vatandaşlara yalnızca yetkili sigorta şirketleri ve resmi kurumlarla iletişime geçmeleri, kişisel bilgilerini bu çevreler dışında kimseyle paylaşmamaları çağrısı yapılıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın sırasına alınan kamu spotu, televizyon kanallarında 6 ay boyunca izleyiciyle buluşacak.

TSB, bu çalışmayla vatandaşların hak kaybına uğramasının önlenmesini, kişisel verilerin korunmasını ve sigorta sektörüne duyulan güvenin güçlendirilmesini hedefliyor.
