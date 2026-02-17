TSKB Türkiye’nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasındaki etkisini derinleştiriyor

Bankanın 75. yaşını kutladığı 2025 yılındaki güçlü performansı ve 2026 yılına dair öngörülerinin konuşulduğu toplantıya ev sahipliği yapan TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar “2025 yılını ülkemizin çok yönlü kalkınma hedefleri ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla örtüşen, hedeflerimizle uyumlu, sektörümüzde pozitif ayrışan başarılı bir performansla kapattık. 2026 yılında da Türkiye’nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için kalıcı değer yaratma stratejimizi güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası TSKB, yeni dönem hedeflerini paylaştığı bir basın buluşması gerçekleştirdi. Ekonomi ve finans basınının katıldığı buluşmada, bankanın 2025 yılı finansal sonuçları, Türkiye ekonomisine sağladığı destek, Türkiye Yeşil Fonu, iklim finansmanıyla toplumsal fayda sağlayan sosyal ve kültürel kalkınma projeleri konuşuldu.

Aktif büyüklükte %41’lik artış sağlandı

2025 yılını ve bankanın finansal sonuçlarını değerlendiren TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, “Toplam aktif büyüklüğümüzü %41 artışla 326,7 milyar TL seviyesine ulaştırdık. Aynı dönemde, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için sağladığımız uzun vadeli nakdi finansman desteğinde yaklaşık 2 milyar ABD doları seviyesini yakalarken, kurdan arındırılmış bazda %11,2 büyüme kaydederek kredi portföyü büyüklüğümüzü 235,9 milyar TL’ye çıkardık. Bu başarılı performans sonucunda %29,3 oranında güçlü bir özkaynak kârlılığı elde ettik” dedi.

Uluslararası piyasalardan 1,8 milyar dolarlık rekor kaynak

TSKB, 2025 yılı boyunca kalkınma finansmanı kurumları ile imzaladığı anlaşmaların yanı sıra uluslararası piyasalar ve finansal kurumlardan temin ettiği sendikasyon ve tahvil ihraçlarıyla toplam 1,8 milyar ABD doları tutarında kaynak temin ederek bir rekora imza attı. TSKB, 350 milyon dolarlık 5 yıl vadeli tahvil ihracıyla güçlü likiditesini pekiştirdi ve sendikasyon kredisini %120 çevirme oranıyla başarıyla yeniledi. Uluslararası finans kuruluşlarıyla sürdürülen uzun soluklu güven ilişkisinin önemine dikkat çeken Ozan Uyar, "Kalkınma finansmanı kurumları ile 2025 yılında 6 kredi anlaşmasına imza attık. Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile imzaladığımız 300 milyon Euro ve KfW Kalkınma Bankası (KfW) ile gerçekleştirdiğimiz 250 milyon Euro tutarındaki anlaşmalarla şirketlerin iklim risklerine karşı direncini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız 75 milyon Euro tutarında kredi anlaşmamız, OPEC Fund ile gerçekleştirdiğimiz 50 milyon Euro’luk ilk iş birliğimiz ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) sağladığımız 200 milyon dolarlık kaynakla dijital altyapıdan kapsayıcılığa ve döngüsel ekonomiye kadar geniş bir yelpazede özel sektör projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Deprem bölgesinde ‘Yeşil İyileşme’ ve kalıcı destek 2026’da devam edecek

Kimseyi geride bırakmayan kapsayıcı kalkınma anlayışıyla, toplumsal fayda yaratmayı önceliklendiren TSKB, 6 Şubat depremlerinin ardından ana gündemleri arasına aldığı yeşil iyileşme faaliyetlerini sürdürüyor. 2023 yılından bu yana bölgeye 600 milyon ABD dolarını aşan deprem temalı finansman sağlayan banka, özellikle kadın ve genç istihdamını destekleyen projelerle bölgedeki ekonomik ve sosyal toparlanmaya destek oluyor. TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar konuyla ilgili, “Depremden etkilenen kentlerimizin sürdürülebilirlik kriterleriyle yeniden toparlanarak kalkınma adımları atmaları için sağladığımız desteği 2026’da da sürdüreceğiz. Deprem bölgesindeki kalıcı iyileşme için hayata geçirdiğimiz mevcut kredi anlaşmalarımızın ötesinde sosyal ve kültürel kalkınma için de çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yeşil Fonu, Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşümüne yeni bir ivme kazandırıyor

TSKB, Türkiye’de ve dünyada kredi ile finanse edilerek kurulan, emisyon salımı azaltım ve kapsayıcı dönüşüm odaklı ilk girişim sermayesi yatırım fonu olan Türkiye Yeşil Fonu ile yeşil dönüşüm sürecindeki şirketleri sermaye yatırımı yoluyla desteklemeye devam ediyor.

Türkiye Yeşil Fonu’nun ilk yatırımını Temmuz 2025’te yenilenebilir enerji alanında yerli ekipman üretiminin öncü şirketlerinden Ateş Çelik’e yaptıklarını belirten Uyar, “Amacımız, yeşil dönüşüm ve iklimlendirme teknolojileri üreten şirketlere sermaye desteği sunarak kapasite artışlarını hızlandırmak. Hali hazırda 155 milyon ABD doları olan fon büyüklüğümüzü, 2026 yılında yeni yatırımcıların da katılımıyla ilk etapta 300 milyon ABD dolarına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarımız önümüzdeki dönemde katlanarak devam edecek” diye belirtti.

27 şehirde 165 projeye stratejik danışmanlık sağladı

TSKB’nin 75 yılı aşkın derin bilgi birikimini ve teknik uzmanlığını danışmanlık hizmetleriyle sahaya yansıtarak iş ortakları için bir çözüm ortağına dönüştüğünü belirten Ozan Uyar, "2025 yılında Cezayir’den Türkiye’nin 27 farklı şehrine uzanan geniş bir coğrafyada, 165 farklı projeye finansal ve teknik rehberlik sunduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile imzaladığımız protokol kapsamında stratejik projelerin katma değerini ölçümlerken, deprem bölgesindeki 5 ilimizde yürüttüğümüz yeniden yapılanma çalışmalarıyla bölge ekonomisine verdiğimiz desteği büyüttük. 2026 yılında da geniş ürün yelpazemizle yeni müşteriler kazanmaya ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerine danışmanlık kasımızla katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

2026’da ‘sanayi ve insan’ perspektifiyle teknolojik dönüşüm başrolde

Bankanın 2026 stratejik ajandasında 'sanayi ve insan' perspektifiyle teknolojik dönüşüm başrolü oynarken, yapay zekâ (AI), döngüsel ekonomi ve iklim adaptasyonu gibi yeni nesil kalkınma temaları öne çıkıyor. Türkiye’nin enerji dönüşümü ve net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda, karbon yoğun sektörlerin yeşil dönüşümüne ve iklim risklerine karşı dayanıklılığını artıracak geçiş finansmanı modellerine odaklanacaklarını belirten Ozan Uyar, şu değerlendirmede bulundu: “2030 yılı için koyduğumuz 4 milyar dolarlık iklim finansmanı hedefimize emin adımlarla ilerlerken, sadece çevresel değil sosyal kalkınmayı da odağımızda tutuyoruz. Kadın ve genç istihdamını destekleyen kapsayıcı politikalarımızla sanayideki beceri gelişimine ve demografik değişimlerin getirdiği yeni ihtiyaçlara yönelik makro-kalkınma modelleri geliştirmeye devam edeceğiz.”

Eğitim ve sanat yoluyla kültürel kalkınmaya destek

Türkiye’nin sosyal ve kültürel alanlardaki ilerlemesini bütüncül bir kalkınma vizyonuyla destekleyen TSKB, eğitimden sanata uzanan geniş bir yelpazede kalıcı projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Banka, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde 11 İlde 11 Kütüphane projesini iki yıldan kısa bir sürede tamamlayarak çocukların zihinsel gelişimine katkı sunarken; TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı projesi, Yarının Kadın Yıldızları eğitim destek fonu, 75. yıl özel bestesi ve üniversite öğrencilerine yönelik "Sürdürülebilirlik Atölyeleri" ile toplumsal faydayı odağında tutmaya devam ediyor. Son olarak, genç sanatçıları sanatsal üretime teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği TSKB 75. Yıl Güncel Sanat Yapıtı Yarışması projesi ile 60 şehirden yaklaşık 600 başvuru alan TSKB, Köklerden Bugüne, Sanatla Geleceğe temasıyla ülkemize yeni eserler kazandırdı.