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TÜBİTAK desteğiyle pancar hasat makinesi ürettiler

Kayseri Şeker Fabrikasında tasarlanan altı sıralı pancar hasat makinesi, bir firma tarafından​​​​​ TÜBİTAK desteğiyle üretildi.

TÜBİTAK desteğiyle pancar hasat makinesi ürettiler

Kayseri Şeker Fabrikası AR-GE Birimince hazırlanan "Traktöre Entegre Altı Sıralı Şeker Pancarı Hasat ve Toplama Makinesi Geliştirilmesi Projesi", TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1707 Siparişe Dayalı AR-GE Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Tarladaki altı sıra pancarı aynı anda hasat edebilme özelliğine sahip makine, piyasadaki tek sıralı makinelere kıyasla üreticilerin zamandan ve yakıttan tasarruf sağlamasına imkan sunacak. Kayseri Şeker Fabrikası AR-GE Merkezi Teknolojik Araştırmalar Şefi Onur Özdemir, AA muhabirine, kendisinin de bir çiftçi olduğunu ve ekipçe tasarladıkları hasat makinesiyle çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Aynı zamanda babasına verdiği sözü yerine getirdiğini belirten Özdemir, şeker pancarı çiftçisinin ihtiyaç duyduğu hasat makinesi için hazırladıkları projeyle 2024 yılında TÜBİTAK'a Nevşehir'den bir teknoloji firmasıyla ortak başvuru yaptıklarını ve projenin destek almaya hak kazandığını anlattı.

"MÜTHİŞ BİR ZAMAN TASARRUFU SAĞLIYOR"

Özdemir, proje kapsamında prototipini ürettikleri hasat makinesini fabrika sahasında denediklerini dile getirerek, tasarımı tamamlanan şeker pancarı toplama makinesinin de imalat sürecinde olduğunu kaydetti.

Altı sıralı hasat ve toplama makinesinin kombine şekilde çalışacağını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu makine tam olarak hemen her çiftçinin elinde olan bir traktör vasıtasıyla çekilebilen, altı sıra pancarı aynı anda hasat edip toprak yüzeyine sıralayan bir makine. Çiftçilerimiz bu altı sıralı makinenin ne kadar önemli olduğunu bilir. Müthiş bir zaman tasarrufu sağlıyor. Genelde çiftçilerimizin elinde tek sıralı yerli üretim hasat makineleri var. Altı sıralı makineler ne yazık ki ithal, yerli üretimimiz yok. Bu altı sıralı makinelerin yatırım maliyetleri çok yüksek. Bizim yatırım maliyetimiz nispeten onlara göre düşük hatta dörtte biri civarında bir maliyetle makine üretmiş olacağız."

Özdemir, fabrika yetkililerinin de kendilerine ciddi destek verip önlerini açtığını söyledi.

Altı sıralı pancar hasat ve toplama makinesinin çiftçi için önemine dikkati çeken Özdemir, "Tek sıralı makinelerle 12 saatte 10-12 dekarlık alan hasat edilebiliyor. Birçok kez sökümünüze ara vermek durumundasınız çünkü depo makinenin kendisinde. Bizim makinemizde depo harici olacak. Şu anda saatte 6 dekarı görüyoruz ancak bunu saatte 8-9 dekara yükseltebileceğimizi hesaplıyoruz." diye konuştu.

Traktöre entegre çalışacak makinenin kullanımının da kolay olduğunu vurgulayan Özdemir, "Çocukluğumdan beri traktörün üstündeyim. Bu makinenin denemelerini fabrika sahasındaki yerleşkemizde bizzat yaptım. Şu an ithal altı sıralı makineye binsem ciddi bir yabancılık çekerim. Belli bir süre alışmam ve eğitim almam gerekir." dedi.

PEK ÇOK PARÇA YERLİ ÜRETİM

Hasat ve toplama makinesinin yerli olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti: "Sadece elektrik panomuzun içindeki birkaç ekipmanı yurt dışı menşeli bir firmanın Türkiye distribütöründen temin ediyoruz. Hidrolik sistem, dümenleme sistemimiz, açı sensörlerimiz hepsi yerli üretim. Ankara, Konya ve Sakarya'da üretilen parçalar. Şu anda altı sıralı ithal makinelerde büyük bir arızanız olursa bir yedek parçayı belki aylarca beklediğiniz durum oluyor ve burada sezonu kapatabiliyorsunuz ayrıca yakıt tasarrufu söz konusu. Traktörle kullandığımız tek sıralı bir makinede altı defa gittiğimiz yeri bunda tek seferde giderek hasat ediyoruz."

Ürün piyasaya çıktığında ilgi göreceği değerlendirmesinde bulunan Özdemir, "Üretime geçtiğimizde tek sıralı hasat makinelerini piyasadan tamamen kaldırabiliriz. Her çiftçi bunu kullanabilecek. Altı sıralı ithal makinelerin ithalatını da düşüreceği kanaatindeyim. Bunun için belli bir süre gerekiyor çünkü piyasada oturmuş markalar var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pancar TÜBİTAK Kayseri makine
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