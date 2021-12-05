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TÜED Genel Başkanı Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Emeklilerimiz umutla gelecek müjdeyi beklemektedir

05.12.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına seyyanen iyileştirme yapılmasını istedi.

TÜED Genel Başkanı Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Emeklilerimiz umutla gelecek müjdeyi beklemektedir

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yazılı açıklamasında, emekli aylıklarının enflasyon ve artan döviz kurları karşısında eridiğini belirterek, şunları kaydetti:

"TÜİK rakamlarını gerçekçi bulmamakla birlikte bu rakamları bile baz aldığımızda en düşük emekli aylığındaki alım gücü erimesi yüzde 10,47 düzeyinde. Yani temmuzdan bu yana 1500 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü 150 liradan fazla azaldı. Aylıklardaki bu alım gücü erimesi ilerleyen süreçte daha da artacak gibi görünüyor."

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"EMEKLİLERİMİZ UMUTLA GELECEK MÜJDEYİ BEKLEMEKTEDİR"

Son dönemde farklı meslek gruplarının maaşlarına yapılan iyileştirmeleri, emeklilerin de aylıklarında beklediğini vurgulayan Ergün, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz, emekli aylıklarına seyyanen iyileştirme yapılmasıdır. Zor durumdaki emeklilerimiz umutla gelecek müjdeyi beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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