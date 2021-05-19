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Tufanbeylili kadınlar Torosların 'Puduhepa'sı olacak

19.05.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Kuzey Adana Kalkınma Projesi kapsamında Tufanbeyli Belediyesi tarafından açılacak olan "Puduhepa Kilim Dokuma Atölyesi" ve üretim tesisinde 154 kadın istihdam edilecek.

Tufanbeylili kadınlar Torosların 'Puduhepa'sı olacak

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçede açılacak olan "Puduhepa Kilim Dokuma Atölyesi"nde şiş örücülüğü, bez bebek yapımı, elde makine işlemeciliği ve dekoratif kırlent kılıfı üretimi kursu ile Tufanbeyli fasulyesi üretim tesisi olacağını söyledi.

"PUHUDEPA BİR RAHİBİN KIZI"

Binadaki son çalışmaları yerinde inceleyen Ergü, 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projesi ve Kuzey Adana Kalkınma Programı Projesi kapsamında bakanlık öncülüğünde açılacak Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi meslek edindirme kurslarının 18-40 yaş arası 4 engelli ve 150 işsiz kadının istihdamına katkı sağlayacağını kaydetti.

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Başkan Ergü, “Burası Tufanbeyli Belediyemize ait 4 katlı bir bina. Burayı üretim atölyesine çevirmeyi düşündük. Burada kadınlarımız tarafından üretilen ürünler ekonomiye kazandırılmış olacak. Ayrıca burada bakliyat paketleme, turşu, kilim dokuma ve Tufanbeyli fasulyesini uluslararası ekonomiye kazandıracağız” dedi.

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Atölyeye adına veren Puduhepa’nın Tufanbeyli’nin Şar köyünde yaşayan bir rahibin kızı olduğunu anlatan Ergü, "Puduhepa, Kadeş Antlaşması’nda mührü bulunan, Anadolu topraklarından çıkmış ve barışı gerçekleştirmiş bir Hitit kraliçesi ve bir kadın başarı öyküsünün tarihi bir kahramanıdır. Tufanbeyli kadınların da Puduhepa gibi başarılı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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