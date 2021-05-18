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Tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecileri 3000 TL hibe desteğini ne zaman alacak?

18.05.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecileri Erdoğan’ın açıkladığı 3000 TL hibe desteğinden yararlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs’taki kabine toplantısının ardından tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecilerine 3000 TL hibe desteği verileceğini açıklamıştı.

Tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecileri 3000 TL hibe desteğini ne zaman alacak?

e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların ardından tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecilerine 3000 TL hibe desteği verilecek. Salgından etkilenen tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecileri, alacakları 3000 TL hibe desteği ile yaralarını bir nebze de olsa sarmış olacak.

TUHAFİYECİLER, ZÜCCACİYECİLER VE KURS İŞLETMECİLERİNE 3000 TL NE ZAMAN VERİLECEK?

Destek verilecek 2. grupta ise onarım, bakım, müzisyenler, seyyar satıcılar, oyuncak, oto yıkamacılar, camcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, ayakkabılar, bakırcılar, kurs işletmecileri, tuhafiyeciler bulunuyor. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden faydalanan, terziler, lokantalar da dâhil edildi. Bu gruptaki vatandaşlara bir kereye mahsus 3 bin TL hibe ödemesi verilecek.

İLK GRUP ESNAFLARA 5000 TL HİBE DESTEĞİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeni ile işlerine ara veren esnaflara iki grup hâlinde destek olunacak. Birinci grupta kafe, kahvehane, kantinler, düğün salonları, internet kafeler, kırtasiyeler, lunapark gibi işletmeler bulunuyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL’lik hibe ödemesi yapılacak.

Hibe ödemelerinin ne zaman verileceği önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ESNAFA 3000 TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerine başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak.

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