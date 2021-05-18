Tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecileri 3000 TL hibe desteğini ne zaman alacak?

e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların ardından tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecilerine 3000 TL hibe desteği verilecek. Salgından etkilenen tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecileri, alacakları 3000 TL hibe desteği ile yaralarını bir nebze de olsa sarmış olacak.
Destek verilecek 2. grupta ise onarım, bakım, müzisyenler, seyyar satıcılar, oyuncak, oto yıkamacılar, camcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, ayakkabılar, bakırcılar, kurs işletmecileri, tuhafiyeciler bulunuyor. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden faydalanan, terziler, lokantalar da dâhil edildi. Bu gruptaki vatandaşlara bir kereye mahsus 3 bin TL hibe ödemesi verilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeni ile işlerine ara veren esnaflara iki grup hâlinde destek olunacak. Birinci grupta kafe, kahvehane, kantinler, düğün salonları, internet kafeler, kırtasiyeler, lunapark gibi işletmeler bulunuyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL’lik hibe ödemesi yapılacak.
Hibe ödemelerinin ne zaman verileceği önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerine başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak.
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