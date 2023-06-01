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TÜİK 2023 MAYIS ENFLASYON ORANI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mayıs enflasyon oranı beklenti anketi

01.06.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK 2023 enflasyon oranı açıklaması bu hafta TÜİK tarafından yapılacak. Her ay memur ve emekli vatandaşların yakından takip ettiği veriler merak konusu oldu. Nisanda enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,39 olarak açıklanmıştı. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Mayıs ayı enflasyon oranı beklenti anketi...

TÜİK 2023 MAYIS ENFLASYON ORANI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mayıs enflasyon oranı beklenti anketi

Mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması merakla bekleniyor. Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın başında bir önceki aya dair verileri yayımlıyor. Mayıs ayı enflasyon oranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte Mayıs ayı enflasyon oranı beklenti anketi ve detaylar...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı 5 Haziran tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

Nisan ayına ilişkin açıklanan son verilerde enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda ise yüzde 2,39 olarak duyurulmuştu.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan geçtiğimiz günlerde enflasyonun 2 yılda tek haneye ineceğini belirtmişti.

İşte Elvan'ın o açıklaması:

"Enflasyon konusunda şunu ifade edeyim, Türkiye'yi dünyadan soyutlayamayız. Dünyadaki gelişmeleri görmemiz gerekiyor. 5 yılda salgın yaşadık, pandemi geldi. Üretim ve tedarik zincirleri bozuldu. Gıda ve enerji fiyatlarında ciddi artış oldu. Küresel ölçekte tüm ülkelerde artış söz konusu oldu. Türkiye petrol, doğal gaz ithal eden bir ülke. Hangi ürüne bakacak olursanız olun, bardak, kitap, kalem hangi üretim alanına gidecek olursanız olun, her alanda petrolü, doğal gazı kullanıyorsunuz. Onun fiyatlarının artması ve ithalatçısı olmanız doğal olarak bu fiyatlara yansıyor. Petrol ve doğal gazda düşüş oldu, enflasyona yönelik tedbirler alınıyor, alınmaya devam edecek. Orta vadede 2 yılda enflasyonun tek haneye inmesi hedefimiz. AK Parti hükümetleri enflasyonla mücadelede oldukça deneyime sahip. Büyümeyi sağlarken enflasyonu düşürebilme becerisini ortaya koyduk."

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00’ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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Enflasyon oranı

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