TÜİK açıkladı asgari ücret zammında kafalar karıştı, hesaplar şaştı! Yüzde 200 zam hesabı yaparak sordu... Fatih Portakal: 50 bin TL olur mu?

TÜİK'in gıda verisi, asgari ücret hesaplarını şaşırttı, kafaları karıştırdı... Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için artık son düzlüğe girilirken, gözler zam pazarlıklarına çevrilmiş durumda. Tarafların masaya hangi rakamla oturup hangi rakamla masadan kalkacakları merak edilirken, TÜİK'in açıkladığı son veriler adeta patronları ters köşe yaptı. TÜİK'e göre bir işçinin maaşının yüzde 23'ü gıda harcamasına giderken, Sağlık Bakanlığı'nın beslenme rehberine göre de ayda 11 bin liradan fazla gıda harcaması yapmalı. Bu durumda asgari ücrete yüzde 200 gibi bir zam yapılması gerektiğini belirten gazeteci Fatih Portakal, "Aslında 'Asgari ücret 50 bin TL olabilir mi?' diye soruyoruz." dedi. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRFET ZAM PAZARLIĞINA 3 GÜN KALDI

Gıdadan, ulaşıma, barınmaya kadar hemen hemen her şeye gelen zamlar yüzünden 2024 sonunda alım gücü iyiden iyiye düşerken; yeni yıl öncesi yeni asgari ücret zammı için milyonların gözü 10 Aralık'ta başlayacak olan zam pazarlığına çevrilmiş durumda.

TÜİK'İN SON VERİLERİ İŞVERENİ TERS KÖŞE YAPTI

İşçi ve işveren kesiminin oturacağı masada 'Asgari ücret ne kadar olacak? Ne kadar zam yapılacak?' sorularının yanıtının belli olması beklenirken; kritik görüşmelere günler kala TÜİK'ten gelen son veriler gündem oldu, adeta işverene ters köşe yaptı.

MAAŞIN YÜZDE 23'Ü GIDAYA GİDİYOR

TÜİK'e göre bir işçinin maaşının yüzde 23'ü gıda gidiyor. Sağlık Bakanlığı'nın beslenme rehberine göre de bir işçi, günde sağlıklı beslenebilmek için 386 TL yani ayda 11 bin liradan fazla gıda harcaması yapmalı.

TÜİK'İN HESABINA GÖRE ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 200 ZAM YAPILMALI

TÜİK'in bu hesabına göreyse asgari ücret 2025 yılında en az 50 bin TL olmalı. Bu da neredeyse mevcut 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yüzde 200 zam demek anlamına geliyor.

FATİH PORTAKAL: "ASGARİ ÜCRET 50 BİN TL OLUR MU?"

TÜİK'in hesabına göre asgari ücretin 50 bin TL olması gerekirken, konuşulan rakamların ise bunun anca yarısı olduğuna dikkat çeken gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'deki yayında "Asgari ücret 50 bin TL olabilir mi?" sorusunu yöneltti.

Portakal, şu ifadeleri kullandı;

"Asgari ücretin ne kadar olacağını bilmiyoruz. Ama TÜİK'e bakıyorsunuz. TÜİK bir hesap yaptı. Bir işçinin gıda harcaması için maaşının yüzde 23'ünü yemeğe vermesi gerekiyor dedi.

Oradan hareket ettiğimizde 'Aslında asgari ücret 50 bin TL olabilir mi?' diye soruyoruz."