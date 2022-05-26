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TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta yükseldi

26.05.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında 94,7 iken, Mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi.

TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı.

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 94,7 iken, Mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış; tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 67,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 121,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 121,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 107,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 81,6 değerini aldı.

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