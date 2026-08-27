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TÜİK açıkladı: Girişimlerde ve istihdamda o sektör öne çıktı

TÜİK’in 2025 verilerine göre hizmet sektörü, girişim sayısı ve istihdamdaki payıyla öne çıkarken, ciroda ticaret, üretim değerinde ise imalat sektörü ilk sırada yer aldı.

TÜİK açıkladı: Girişimlerde ve istihdamda o sektör öne çıktı

Geçen yıl Türkiye genelinde faaliyet gösteren girişimlerin dağılımında hizmet sektörü öne çıktı. Toplam girişimlerin yüzde 48,4’ü hizmet, yüzde 31,6’sı ticaret, yüzde 12,4’ü ise sanayi sektöründe faaliyet gösterdi. İstihdam tarafında da hizmet sektörü ilk sıradaki yerini korudu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri’ni açıkladı. Geçici sonuçlara göre, 2025’te faal olan girişimlerin yüzde 48,4’ünü hizmet, yüzde 31,6’sını ticaret ve yüzde 12,4’ünü sanayi sektörü oluşturdu. Toplam istihdamın yüzde 41,2’si hizmet sektöründe gerçekleşirken sanayinin istihdamdaki payı yüzde 26,1 oldu.

CİRODA TİCARET SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Sektörlerin cirodaki payları incelendiğinde ise ticaret öne çıktı. Ticaret sektörü, yüzde 46,8’lik payla toplam cironun en büyük bölümünü oluşturdu. Girişim sayısı ve istihdamdaki payıyla ilk sırada bulunan hizmet sektörünün cirodaki payı yüzde 17,8 olarak kaydedilirken, sanayinin payı yüzde 28,5 oldu.

TÜİK açıkladı: Girişimlerde ve istihdamda o sektör öne çıktı 1

ÜRETİM DEĞERİNDE İMALAT ZİRVEDE

2025 yılında Türkiye genelindeki üretim değerinde en yüksek tutar imalat sanayinde gerçekleşti. İmalat sektörünün üretim değeri 27 trilyon 886 milyar TL olurken, bunu 9 trilyon 134 milyar TL ile ticaret, 7 trilyon 976 milyar TL ile inşaat ve 6 trilyon 801 milyar TL ile ulaştırma ve depolama takip etti.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında ise üretim değeri 4 trilyon 422 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜK İŞLETMELERİN CİRO PAYI YÜZDE 34,3

Çalışan sayısına göre işletmelerin ciro dağılımında 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimler yüzde 34,3’lük payla ilk sırada yer aldı. Ciroda 1-9 çalışanı olan girişimlerin payı yüzde 25,8, 10-49 çalışanı bulunanların payı yüzde 19,8, 50-249 çalışanı olanların payı ise yüzde 20,1 oldu.

İstihdam dağılımında ise en yüksek pay yüzde 36,4 ile 1-9 çalışanı bulunan girişimlere ait oldu. Bunu yüzde 27,0 ile 250 ve üzeri, yüzde 19,6 ile 10-49 ve yüzde 17,0 ile 50-249 çalışanı bulunan girişimler izledi.

TÜİK açıkladı: Girişimlerde ve istihdamda o sektör öne çıktı 2

2025'TE 4 MİLYONDAN FAZLA AKTİF GİRİŞİM

TÜİK'in geçici sonuçlarına göre 2025 yılında Türkiye'deki aktif girişim sayısı 4 milyon 016 bin 059 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam ciro 124 trilyon 816 milyar TL, üretim değeri 71 trilyon 351 milyar TL ve faktör maliyetiyle katma değer 22 trilyon 201 milyar TL oldu.

Mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 108 trilyon 507 milyar TL olarak hesaplanırken, toplam istihdam 20 milyon 122 bin 817 kişiye ulaştı.

İMALATTA DÜŞÜK TEKNOLOJİLİ GİRİŞİMLER ÖNDE

İmalat sanayindeki girişimlerin teknoloji düzeyine göre dağılımında düşük teknoloji faaliyetleri dikkat çekti. Bu alanda faaliyet gösteren girişimler, imalat sanayisindeki toplam girişimlerin yüzde 54,4’ünü oluşturdu.

Düşük teknoloji faaliyetlerinde bulunan söz konusu girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 47,9, cirodaki payı ise yüzde 35,8 olarak gerçekleşti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Girişimcilik istihdam hizmet sanayi ticaret tüik
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