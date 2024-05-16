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TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.05.2024 11:53
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında hizmet üretiminin bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 6,8 arttığını, bir önceki aya göre (aylık) aynı kaldığını açıkladı.

TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi arttı

TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; mart ayında yıllık hizmet üretimi yüzde 6,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4, idari ve destek hizmetleri yüzde 7 arttı.

MARTTA AYLIK HİZMET ÜRETİMİ DEĞİŞMEDİ

Martta aylık hizmet üretimi aynı kaldı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 arttı.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
hizmet üretim
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