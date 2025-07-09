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TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'deki erkek ve kadınların yaşam süresi... 18. sıradayız!

TÜİK'in 2025 Dünya Nüfus Günü verilerine göre Türkiye 85,6 milyonluk nüfusuyla dünya sıralamasında 18. sırada yer aldı. Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 74,7 yıl, kadınlarda ise 80,0 yıl olarak hesaplanırken; bu oranlar dünya ortalamasının üzerinde ancak Avrupa'nın gerisinde kaldı.

TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'deki erkek ve kadınların yaşam süresi... 18. sıradayız!

Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre 2024 yılında dünya nüfusu 8 milyarı geçti. En kalabalık ülke 1 milyar 450 milyon kişiyle Hindistan oldu. Çin 1 milyar 419 milyon kişiyle ikinci, ABD ise 345 milyon kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Bu üç ülke, dünya nüfusunun yüzde 39,4’ünü oluşturdu.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA NÜFUSUNDAKİ PAYI YÜZDE 1

Türkiye, 85 milyon 664 bin 944 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Türkiye’nin dünya toplam nüfusundaki payı yüzde 1 olarak hesaplandı.

TÜİK açıkladı! İşte Türkiye deki erkek ve kadınların yaşam süresi... 18. sıradayız! 1

ÇOCUK NÜFUS ORANINDA TÜRKİYE, AB ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTI

2024 yılı verilerine göre Türkiye’de 0-17 yaş grubundaki çocukların toplam nüfusa oranı yüzde 25,5 oldu. Bu oran, dünya ortalaması olan yüzde 29,6’nın altında kalırken, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamından yüksek çıktı. AB’de çocuk nüfus oranı en yüksek ülke İrlanda (%22,7) olurken, en düşük oran İtalya’da (%14,8) görüldü.

DOĞURGANLIK HIZINDA DÜNYA ORTALAMASININ GERİSİNDEYİZ

2024 yılında Türkiye’de toplam doğurganlık hızı 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Bu oran, dünya ortalaması olan 2,25’in altında kalırken, AB ülkelerinin ortalamasından ise daha yüksek oldu. AB’de en yüksek doğurganlık Bulgaristan’da (1,75 çocuk), en düşük ise Malta’da (1,11 çocuk) ölçüldü.

TÜİK açıkladı! İşte Türkiye deki erkek ve kadınların yaşam süresi... 18. sıradayız! 2

YAŞLI NÜFUS ORANINDA TÜRKİYE DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE AMA AB’NİN ALTINDA

65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus oranı dünya genelinde yüzde 10,2 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 10,6 oldu. Avrupa’da ise yaşlı nüfus oranı çok daha yüksek seviyelerde. Monako yüzde 36,2 ile ilk sıradayken, İtalya (%24,6) ve Japonya (%29,8) gibi ülkeler dikkat çekiyor. Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı AB ortalamasının altında kaldı.

TÜİK açıkladı! İşte Türkiye deki erkek ve kadınların yaşam süresi... 18. sıradayız! 3

GENÇ NÜFUS ORANI DA AB ORTALAMASININ ÜZERİNDE

15-24 yaş grubundaki genç nüfus oranı Türkiye'de yüzde 14,9 olarak belirlendi. Bu oranla Türkiye, AB ülkeleri arasında en yüksek genç nüfusa sahip İrlanda (%13,3) dahil olmak üzere tüm ülkeleri geride bıraktı.

ERKEK VE KADIN YAŞAM SÜRESİ DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE AMA AB’NİN GERİSİNDE

Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 74,7 yıl, kadınlarda ise 80,0 yıl olarak hesaplandı. Bu oranlar dünya ortalamalarının (erkekler 70,7 – kadınlar 76,0) üzerinde. Ancak AB ülkelerinde bu süreler daha uzun. Erkeklerde en yüksek yaşam süresi İtalya’da (81,8 yıl), kadınlarda ise İspanya’da (86,4 yıl) görüldü.

TÜİK açıkladı! İşte Türkiye deki erkek ve kadınların yaşam süresi... 18. sıradayız! 4

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye nüfus tüik
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