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TÜİK açıkladı! Konut satışları yüzde 21 arttı

15.04.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu.

TÜİK açıkladı! Konut satışları yüzde 21 arttı

TÜİK, mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mart ayında Türkiye genelindeki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu. Ocak-mart dönemindeki konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti.

30 BİN 271 İPOTEKLİ KONUT SATIŞI OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artış göstererek 30 bin 271 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,6 olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 artışla 68 bin 342 oldu. Mart ayındaki ipotekli satışların, 7 bin 767'si; ocak-mart dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 485'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞLARDA 103 BİN 899 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 103 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 77,4 olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 251 bin 721 oldu.
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 38 bin 337 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,6 oldu. İlk el konut satışları ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artışla 94 bin 437 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları da mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artış göstererek 95 bin 833 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 71,4 oldu. İkinci el konut satışları ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 artışla 225 bin 626 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 5 BİN 567 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,0 artarak 5 bin 567 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 245 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 434 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,1 artarak 14 bin 344 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 784 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 741 konut ile Irak, 547 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.(DHA)

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