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TÜİK açıkladı| Sanayi üretimi yükseliyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.02.2025 10:47
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Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi Aralık ayında yıllık olarak yüzde 7 olarak kaydedildi. Bu da Şubat 2024'ten beri en yüksek yıllık artış oldu.

TÜİK açıkladı| Sanayi üretimi yükseliyor

TÜİK verilerine göre sanayi üretiminde güçlü artış görüldü. Buna göre, Türkiye'de sanayi üretim endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 5, yıllık bazda yüzde 7 arttı.

sanayi-üretim-endeksi

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı.

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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 2,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
sanayi tüik
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