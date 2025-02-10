TÜİK açıkladı| Sanayi üretimi yükseliyor

TÜİK verilerine göre sanayi üretiminde güçlü artış görüldü. Buna göre, Türkiye'de sanayi üretim endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 5, yıllık bazda yüzde 7 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 2,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.