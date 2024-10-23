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TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi ekimde aylık yüzde 3 arttı

23.10.2024 11:01
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Tüketici güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3 artarak 80,6'ya yükseldi.

TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi ekimde aylık yüzde 3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 80,6 OLDU

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde 78,2 iken ekim ayında yüzde 3 artarak 80,6'ya çıktı.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64,8 iken ekimde yüzde 0,2 azalışla 64,7'ye geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylülde 77,4 iken bu ay yüzde 6,1 yükselişle 82,1 oldu.

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Eylülde 74,5 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1,1 artarak bu ay 75,3'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise eylülde 96,2 iken ekimde yüzde 4,1 artışla 100,1 olarak hesaplandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tüketici Güven Endeksi tüik
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