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TÜİK açıkladı! Yılın zirvesine çıktı

21.10.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 5,3 artışla 76,2 oldu. Tüketici güveni böylece yılın en yüksek seviyesine çıktı.

TÜİK açıkladı! Yılın zirvesine çıktı

Tüketici güven endeksi geçen aya göre yüzde yüzde 5,3 artarak 76,2 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında arttı; eylül ayında 72,4 olan endeks, ekim ayında 76,2 oldu.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

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