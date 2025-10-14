FİNANS

TÜİK: Dış ticaret haddi 2,8 puan arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret haddinin ağustos ayında bir önceki yıla göre 2,8 puan artarak, 91,3 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1 arttı, yakıtlarda yüzde 3,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 arttı. İhracat miktar endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8 azaldı, yakıtlarda yüzde 1,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 0,5 ARTTI

İthalat birim değer endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,3 arttı, yakıtlarda yüzde 9,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 arttı. İthalat miktar endeksi de ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,8 azaldı, yakıtlarda yüzde 0,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 azaldı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak, 91,3 oldu. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Dış ticaret tüik
