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TÜİK duyurdu, Bakan Şimşek açıkladı: Yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe kat ettik

28.08.2024 11:48
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TÜİK'in temmuz ayı dış ticaret verilerini açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Dış ticaret dengesine ilişkin grafik paylaşan Şimşek "Makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe kat ettik" dedi.

TÜİK duyurdu, Bakan Şimşek açıkladı: Yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe kat ettik

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda yıllık dış ticaret açığına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek paylaşımında şunları kaydetti:

"Makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik. Temmuzda yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar geriledi. Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor. Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor. Ana hedefimiz olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacağız."

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TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığında düşüş var! TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığında düşüş var!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Dış ticaret
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