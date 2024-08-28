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TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığında düşüş var! Geçen seneye göre ithalat azaldı...

28.08.2024 11:07
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Temmuz ayı dış ticaret açığını açıkladı. Buna göre, temmuz ayında yüzde 41,8 düşüşle 7,28 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde ihracat yüzde 13,8 artarken, ithalat yüzde 7,8 azaldı.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığında düşüş var! Geçen seneye göre ithalat azaldı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret açığı Temmuz ayı rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 12 milyar 532 milyon dolardan, 7 milyar 295 milyon dolara geriledi.Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 12 milyar 532 milyon dolardan, 7 milyar 295 milyon dolara geriledi.

GEÇEN YILA GÖRE AZALDI!

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2024 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat %7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar oldu.

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İHRACAT ARTIŞA GEÇTİ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat,aynı dönemde yüzde 13,0 artarak 18 milyar 157 milyon dolardan, 20 milyar 524 milyon dolara çıktı.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 4,2 azalarak 24 milyar 536 milyon dolardan, 23 milyar 506 milyon dolara düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 982 milyon dolar oldu.

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DIŞ TİCARET HACMİ

Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 artarak 44 milyar 30 milyon dolara yükseldi.
Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3 oldu.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat İthalat Dış ticaret tüik
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