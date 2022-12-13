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TÜİK duyurdu: Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı

13.12.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin yıllık yüzde 2,5; aylık yüzde 2,4 arttığını açıkladı.

TÜİK duyurdu: Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı

TÜİK, Ekim 2022'ye ilişkin sanayi üretim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 'madencilik ve taş ocakçılığı' sektörü endeksi yüzde 7,4 azaldı, 'imalat sanayi' sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı ve 'elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı' sektörü endeksi yüzde 4,8 azaldı.

sanayi

Sanayi üretimi eylül ayına oranla yüzde 2,4 artarken, 'madencilik ve taş ocakçılığı' sektörü endeksi yüzde 7,8 ve 'imalat sanayi' sektörü endeksi yüzde 2,5 arttı. 'Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı' sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı. (DHA)

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Sanayi Üretim Endeksi tüik

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