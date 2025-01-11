TÜİK'in il olma şartlarını karşılıyorlar! İşte il olma şansı olan 24 ilçe belli oldu

Bazı ilçelerde yaşayan vatandaşlar yaşam yerlerinin il statüsü kazanmasını bekliyor. Ancak ilçelerin il olabilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlemiş olduğu bazı şartlar var. Bu şartlara göre 24 ilçe il olma hakkına sahip.

İLÇENİN KENDİNE YETMESİ LAZIM

İlçenin kendi ekonomik özgürlüğünü devam ettirebilmesi, eğitim, ulaşım ve sosyal hizmetler gibi yan unsurlarda yaşanan gelişmelerde ilçenin il sınıfına yükselmesi için önemli bir adım oluyor.

Peki, TÜİK'in ilçelerin il olabilmesi için belirlediği şartlar neler? İşte o maddeler:



Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder.

İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez.

Ekonomik kriterler

Peki, ekonomik özgürlüğü bulunan ve TÜİK'in şartlarını yerine getiren 24 ilçe hangisi? İşte o 24 ilçe...



YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.969

MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 122.308

ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 127.755

POLATLI (ANKARA): NÜFUS 128.895

KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 132.303

KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.642

ÜNYE (ORDU): NÜFUS 132.915

ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 137.492

KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 153.849

LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 155.670

CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 161.135

NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.000

BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 166.836

ERCİŞ (VAN): NÜFUS 171.000

EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 171.700

ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 175.294

FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 177.569

İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 227.498

MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 258.367

SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 271.832

ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 294.000

İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 299.203

TARSUS (MERSİN): NÜFUS 353.469

ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 359.891