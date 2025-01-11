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TÜİK'in il olma şartlarını karşılıyorlar! İşte il olma şansı olan 24 ilçe belli oldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.01.2025 15:14
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Türkiye'de şu an 81 il bulunuyor ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği şartlara göre 24 ilçe il olabilir. Peki, hangi ilçeler il olabiliyor? TÜİK'in il olmak için belirlediği koşullar neler? İşte kriterlere uyan 24 ilçe...

TÜİK'in il olma şartlarını karşılıyorlar! İşte il olma şansı olan 24 ilçe belli oldu

Bazı ilçelerde yaşayan vatandaşlar yaşam yerlerinin il statüsü kazanmasını bekliyor. Ancak ilçelerin il olabilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlemiş olduğu bazı şartlar var. Bu şartlara göre 24 ilçe il olma hakkına sahip.

İLÇENİN KENDİNE YETMESİ LAZIM

İlçenin kendi ekonomik özgürlüğünü devam ettirebilmesi, eğitim, ulaşım ve sosyal hizmetler gibi yan unsurlarda yaşanan gelişmelerde ilçenin il sınıfına yükselmesi için önemli bir adım oluyor.

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Peki, TÜİK'in ilçelerin il olabilmesi için belirlediği şartlar neler? İşte o maddeler:

Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder.
İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez.
Ekonomik kriterler

Peki, ekonomik özgürlüğü bulunan ve TÜİK'in şartlarını yerine getiren 24 ilçe hangisi? İşte o 24 ilçe...

YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.969
MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 122.308
ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 127.755
POLATLI (ANKARA): NÜFUS 128.895
KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 132.303
KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.642
ÜNYE (ORDU): NÜFUS 132.915
ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 137.492
KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 153.849
LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 155.670
CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 161.135
NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.000

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BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 166.836
ERCİŞ (VAN): NÜFUS 171.000
EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 171.700
ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 175.294
FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 177.569
İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 227.498
MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 258.367
SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 271.832
ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 294.000
İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 299.203
TARSUS (MERSİN): NÜFUS 353.469
ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 359.891

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
ilçe tüik il
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