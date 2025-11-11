TÜİK: İnşaat maliyeti eylülde arttı

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90, işçilik endeksi yüzde 0,82 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,32, işçilik endeksi yüzde 30,99 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,75 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,60 arttı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır