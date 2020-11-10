TÜİK İşsizlik Düşüyor Diyor Ancak İstihdam Daralıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında yüzde 13,4 olan işsizlik oranının Ağustos ayında yüzde 13,2’ye gerilediğini, tarım dışı işsizlik oranının da yüzde 1 azalarak yüzde 15,7’ye düştüğünü açıkladı.
TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2020 yılı Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi oldu.
Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 314 bin, sanayi sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 717 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 147 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 54,7’si hizmet sektöründe, yüzde 19,8’i sanayi sektöründe, yüzde 9,2’si tarım sektöründe ve yüzde 6,2’si inşaat sektöründe çalışıyor.
İstatistik kurumunun rakamları, son bir yılda çalışabilir nüfusun 1 milyon 139 bin artmasına rağmen işgücünün 33 milyon 180 binden, 31 milyon 749 bine düşerek 1 milyon 331 azaldığını, istihdamınsa, 28 milyon 529 binden, 27 milyon 554 bine gerilemesiyle, istihdam piyasasındaki kaybın 975 bine ulaştığını gösteriyor.
Doçent Çelik: ‘‘TÜİK’in verileri gerçek tabloyu göstermiyor, revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı 10,5 milyon’’
Emek ve sosyal politikalar uzmanı Aziz Çelik, TÜİK’in standart yöntemlerle yaptığı ölçümlemenin, işsizlik sorununda karşı karşıya olunan tabloya ortaya koyamadığı görüşünü savunuyor.
VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Doçent Çelik ‘‘Corona virüsü salgını nedeniyle, işbaşında olanların sayısında, 1,5 milyon azalma var. 2019 ve 2020 Ağustos ayı istihdamda olanların sayısına baktığımızdaysa, 1 milyona yakın düşüş var. TÜİK’in verileri, dar tanımlı işsizliğin yüzde 13,2 olduğunu gösteriyor ama bu kesimler, orada işsiz olarak kabul edilmiyor. Türkiye’de işgücü piyasalarının en fazla hareketlendiği aylar, her zaman yaz ayları oldu. İnşaat, turizm ve tarım sektörlerinde, güçlü istihdam artışları olur ancak bu yıl COVID etkisi nedeniyle buralardaki hareket de sınırlı kaldı. TÜİK’in verileri, gerçek durumu göstermiyor. Geniş tanımlı işsizliğe bakmak gerekir ki burada, 9,6 milyon işsiz olduğu görülüyor. İşbaşında olmayanları da kattığımızda revize edilmiş işsiz sayısı 10,5 milyona yükseliyor’’ dedi.
TÜİK, genç nüfustaki işsizlik oranının bir önceki yıla göre 1,3 puan azalarak yüzde 27,4’ten yüzde 26,1’e gerilediğini belirtiyor.
Buna rağmen verilere bakıldığında, genç nüfusta işgücüne katılım oranının bir yıl içinde 5,4 puan düşerek yüzde 47,5’ten yüzde 42,1’e gerilemesi dikkat çekiyor.
İstihdam oranındaki kayıpsa 3,3 puan. 2019 Ağustos ayında yüzde 34,4 olan işsizlik oranı, bir yıl sonra yüzde 31,1’e gerilemiş.
Genç kadınların istihdam oranındaki kayıp, yüzde 2,7 olsa da genç kadın istihdamının, yüzde 19,9’la, yüzde 20 bandının altına çekildiği görülüyor.
Doçent Çelik: ‘‘İşten çıkarma yasağının sona ermesinin ardından işsizlik patlaması yaşanma endişesi hala kuvvetli’’
Doçent Aziz Çelik, genç nüfusta da istihdam artışının sağlanamadığına dikkat çekiyor.
Çelik ‘‘Genç nüfus da iş bulmakta zorlanıyor ve genç nüfustaki istihdam edilememe eğilimi devam ediyor. Üstelik ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı da yüzde 30,4’e yükseldi. COVID sonrasında işverenlerin daha tecrübesiz ve daha ucuz işgücüne yönelmesi halinde genç nüfusun istihdamında, artış olabilir. Ancak COVİD nedeniyle işten çıkarma yasağının sona ermesinin ardından işgücü piyasalarında, işsizlik patlaması yaşanma endişesi hala kuvvetle hissediliyor’’ dedi.
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