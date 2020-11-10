TÜİK İşsizlik Düşüyor Diyor Ancak İstihdam Daralıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında yüzde 13,4 olan işsizlik oranının Ağustos ayında yüzde 13,2’ye gerilediğini, tarım dışı işsizlik oranının da yüzde 1 azalarak yüzde 15,7’ye düştüğünü açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2020 yılı Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 314 bin, sanayi sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 717 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 147 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 54,7’si hizmet sektöründe, yüzde 19,8’i sanayi sektöründe, yüzde 9,2’si tarım sektöründe ve yüzde 6,2’si inşaat sektöründe çalışıyor.

İstatistik kurumunun rakamları, son bir yılda çalışabilir nüfusun 1 milyon 139 bin artmasına rağmen işgücünün 33 milyon 180 binden, 31 milyon 749 bine düşerek 1 milyon 331 azaldığını, istihdamınsa, 28 milyon 529 binden, 27 milyon 554 bine gerilemesiyle, istihdam piyasasındaki kaybın 975 bine ulaştığını gösteriyor.