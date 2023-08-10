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TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı: Haziran'da 0,1 puanlık artış

10.08.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin işsizlik rakamlarını duyurdu. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 18,6 oldu.

TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı: Haziran'da 0,1 puanlık artış

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,8 iken kadınlarda %13,2 olarak tahmin edildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %47,8 oldu. Bu oran erkeklerde %65,2 iken kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile %18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,4, kadınlarda ise %24,2 olarak tahmin edildi.

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işsizlik oranı

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