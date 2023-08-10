TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı: Haziran'da 0,1 puanlık artış

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,8 iken kadınlarda %13,2 olarak tahmin edildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %47,8 oldu. Bu oran erkeklerde %65,2 iken kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile %18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,4, kadınlarda ise %24,2 olarak tahmin edildi.

