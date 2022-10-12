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TÜİK kritik veri açıkladı! Beklentilerin altında kaldı

12.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin sanayi üretim verilerini yayımladı. Sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,0 arttı. Beklenti verinin yüzde 2,7 gelmesi yönündeydi.

TÜİK kritik veri açıkladı! Beklentilerin altında kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 1 arttı. Aylık bazda ise artış yüzde 2,4 oldu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi sanayi üretiminin yıllık yüzde 2,7; aylık ise yüzde 3 artması yönündeydi.

Temmuz ayında sanayi üretiminde aylık yüzde 6,2 daralma olmuş, böylelikle pandemi başından bu yana en sert daralma kaydedilmişti.

Ağustos ayında imalat sanayisi açısından önemli göstergelerden biri olan satınalma yöneticileri endeksi eşik değerin altında kalarak daralmaya işaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi tüik
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