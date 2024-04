TÜİK'ten çarpıcı araştırma, oran ilk kez açıklandı: Geçmişte maddi durumları çok kötüydü, onlar artık en yüksek gelir grubunda!

TÜİK, 'Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı' adlı özel konulu modül çalışmadan elde edilen sonuçları ilk kez yayımladı. 14 yaş civarındayken ailesinin maddi durumunu 'çok kötü' olarak belirten kişilerin, yüzde 16,5'inin şu an en yüksek yüzde 20'lik gelir grubunda, yüzde 25,5'inin ise en düşük gelir grubunda yer aldığını belirtti. Araştırma 25-59 yaş grubunda olan fertlerin durumuyla, kendileri 14 yaş civarındayken ebeveynlerinin durumunu karşılaştırmak amacıyla yapıldı.

EBEVEYNİ YÜKSEK ÖĞRETİM MEZUNU OLANLARIN ÇOĞUNLUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM MEZUNU

Buna göre; kendisi 14 yaş civarındayken annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin, şu anki eğitim seviyesi incelendiğinde, yüzde 2,7'sinin lise altı, yüzde 13,7'sinin lise ve dengi, yüzde 83,5'inin ise yükseköğretim mezunu olduğu görüldü. Yine 14 yaş civarındayken babası yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 4,4'ünün lise altı, yüzde 16'sının lise ve dengi, yüzde 79,5'inin ise yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi.

EĞİTİM ORANLARI

Fert 14 yaş civarındayken annesi lise altı eğitim seviyesini bitirenlerin şu anki eğitim durumu incelendiğinde, yüzde 56,3'ünün lise altı, yüzde 21,9'unun lise ve dengi, yüzde 21,9'unun ise yükseköğretim mezunu olduğu görüldü. Fertler 14 yaş civarındayken babası lise altı eğitim seviyesini bitirenlerin yüzde 60'ının lise altı, yüzde 21,5'inin lise ve dengi, yüzde 18,4'ünün ise yükseköğretim mezunu olduğu kaydedildi.

GEÇMİŞTE MADDİ DURUMU 'ÇOK KÖTÜ' OLAN FERTLERİN YÜZDE 16,5'İ ŞU AN EN YÜKSEK GELİR GRUBUNDA

Fertler 14 yaş civarındayken babası işveren veya kendi hesabına çalışanların yüzde 39,2'si şu an ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 14,5'i işveren veya kendi hesabına, yüzde 5,6'sı ücretsiz aile işçisi olarak çalışırken; bu fertlerin yüzde 40,6'sının ise iktisaden faal olmadığı görüldü. Kendisi 14 yaş civarındayken ailesinin maddi durumunu 'çok kötü' olarak belirtenlerin yüzde 16,5'i şu an en yüksek yüzde 20'lik gelir grubunda yer alırken, yüzde 25,5'i ise en düşük grupta yer aldı. Kendisi 14 yaş civarındayken ailesinin maddi durumunu 'çok iyi' olarak belirtenlerin yüzde 40,6'sı şu an en yüksek gelir grubundayken, yüzde 7,6'sı ise en düşük grupta bulundu.

AİLESİ EV SAHİBİ OLANLARIN YÜZDE 57,7'Sİ ŞU AN EV SAHİBİ

Görüşülen fertler, 14 yaş ve civarındayken ailesi 'ev sahibi' olanların, yüzde 57,7'sinin şu an oturduğu konutta mülkiyet durumu 'ev sahibi', yüzde 26,3'ünün ise 'kiracı' olduğu belirlendi. Yine fert 14 yaş civarındayken mülkiyet durumu 'kiracı' olanların, yüzde 40'ı şu an oturduğu konutun sahibiyken, yüzde 47,7'sinin ise kirada oturduğu görüldü.

14 YAŞ CİVARINDA TATİLE GİDEMEYENLERİN YÜZDE 69,1'İ ŞU ANDA DA GİDEMİYOR

Fertler 14 yaş civarındayken tüm ailesiyle 1 haftalık tatil masrafını karşılayabilen hanelerde yaşayanların yüzde 59,6'sının şu anki hanesiyle, 1 haftalık tatil masrafını karşılayabildiği, maddi yetersizlik nedeniyle tatil masrafını karşılayamayan hanelerde yaşayanların ise yüzde 69,1'inin şu anki hanesiyle de bu masrafı karşılayamadığı görüldü. Kendisi 14 yaş civarındayken hanesinde yaşayan bütün çocukların günde en az 1 kere et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayabilen fertlerin yüzde 72,4'ünün, şu an hanesinde 2 günde 1 bu yemek masrafını karşılayabildiği, yüzde 27,6'sının ise karşılayamadığı belirlendi.

(DHA)

