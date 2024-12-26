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TÜİK'ten Özgür Özel'e 'pinpon topu' yanıtı! Sepette yer alıyor mu?

26.12.2024 13:31
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in enflasyon sepetine yönelik iddialarına ilişkin "Pinpon topu ve bakır çubuk, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer almamakta olup, bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

TÜİK'ten Özgür Özel'e 'pinpon topu' yanıtı! Sepette yer alıyor mu?

TÜİK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in bir televizyon programında enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığını ifade ederek, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yanlış bilgiler verdiği belirtildi.

AA-20241224-36570247-36570242-OZEL_CHP_TBMM_GRUP_TOPLANTISINDA_KONUSTU

TÜİK'TEN YALANLAMA

CHP Genel Başkanı'nın bu ifadelerini birkaç kez farklı zamanlarda dile getirerek toplumda yanlış bir algı oluşturma amacı taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, "Böylece kamuoyunu bilinçli şekilde yanlış bilgilerle etkilemeye çalıştığı değerlendirildiğinden, teknik bilgilendirme yapılması zaruri olmuştur. Pinpon topu ve bakır çubuk TÜFE madde sepetinde yer almamakta olup, bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

SEPETTE TEMEL GIDA MADDELERİ VE DÜZENLİ ÖDEMELER YER ALIYOR

Açıklamada, TÜİK'in, Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanan tüm istatistiklerde olduğu gibi TÜFE'yi de uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları'nın bütününü dikkate alarak hesapladığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

AA-20241225-36583077-36583074-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_ANKARADA_ESNAFI_ZIYARET_ETTI

"TÜFE veri derleme, işleme ve yayımlama süreçlerine ilişkin tüm detaylar, TÜİK kalite güvencesi çerçevesinde de tanımlanmış 'erişilebilirlik ve açıklık' ilkeleri kapsamında TÜİK internet sayfasında yayımlanmaktadır. TÜİK, enflasyon oranının tespiti için hane halklarının en çok tükettiği mal ve hizmetleri esas alarak bir sepet oluşturmaktadır. Bu sepette ekmek, süt, yumurta, et, çay, sebze ve meyveler gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra kira, elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturaları gibi hane halkının düzenli ödemeleri yer almaktadır. Bu yıl itibarıyla 406 maddeden oluşan sepette ayrıca sigaradan, benzine, eğitimden sağlığa, giyimden ev eşyasına, hanelerin tüketim harcamalarında önemli yer tutan tüm mal ve hizmetler kapsanmaktadır."

Açıklamada, TÜİK'in, TÜFE hesaplamaları için kullandığı sepette yer alan mal ve hizmetlerin listesinin internet sitesinde şeffaf şekilde yayımlandığına işaret edilerek, söz konusu linke de "https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=SfsIA4YJ25XvZaN6h8aXc7CnuXSdAw7tBg3cnf3R TfS67i2ebtPuyiQpBtqWe9ns" yer verildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel tüik
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