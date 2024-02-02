FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TÜİK'ten revizyon kararı: Çalışmalar başladı, Ulusal Hesaplar Sistemi değişiyor

TÜİK'ten revizyon kararı: Çalışmalar başladı, Ulusal Hesaplar Sistemi değişiyor

02.02.2024 15:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gideceğini duyurdu.

TÜİK'ten revizyon kararı: Çalışmalar başladı, Ulusal Hesaplar Sistemi değişiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa Birliği'ni (AB) takiben gelecek yıl Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyon yapılması için çalışıldığını bildirdi.

TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde gerçekleştirilecek ana revizyona ilişkin açıklama yaptı.

Ulusal Hesaplar Sistemi'nin, belirli bir dönem içinde, bir ülkenin ekonomik ve mali faaliyetlerinin, bileşenlerinin ve bunlar arasındaki ilişkilerin ölçülmesi için oluşturulmuş bir sistem olduğuna işaret edilen açıklamada, "Makroekonomik istatistiklerin merkezinde yer alan ve ekonomileri analiz etmeye imkan sağlayan Ulusal Hesaplar Sistemi, tek bir veri kaynağına bağımlı olmayıp, hem idari kayıtların hem de istatistik sisteminde yer alan başlıkların entegre edildiği bir sistemdir. Dolayısıyla, tüm veri kaynaklarındaki ve metodolojideki değişikliklere göre sistemin güncel tutulması gerekmektedir. Bu kapsamda, TÜİK, Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası'na uygun olarak, ulusal hesaplar sistemindeki iyileştirmeleri takip etmektedir. Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası gereği, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde rutin ve ana revizyonlar yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, rutin revizyonun, sonradan gelen veya sonradan kesinleşen verilerin hesaplara yansıtılmasıyla gerçekleştirildiği bildirilerek, ana revizyonun, baz yılı, sınıflama, tanım ve kapsam, yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikleri, kaynak verideki değişim ile yasal düzenlemelerden kaynaklanan güncellemeleri kapsadığı aktarıldı.

"EN SON 2019 YILINDA AB ÜYE ÜLKELERİ ANA REVİZYON YAPMIŞTIR"

Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası çerçevesinde 5 yılda bir Ulusal Hesaplar Sistemi'nde uyumlaştırmaya dayalı ana revizyon yapıldığının anımsatıldığı açıklamada, "Bu kapsamda, en son 2019 yılında AB üye ülkeleri ana revizyon yapmıştır. Bu revizyonu takiben TÜİK, 2020 yılında dış ticaret, uluslararası hizmet ticareti ve ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan değişiklikleri Ulusal Hesaplar Sistemi'ne yansıtarak revizyon sonuçlarını açıklamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bu yıl AB üye ülkeleri tarafından, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde uyumlaştırmaya dayalı ana revizyon gerçekleştirileceğine dikkat çekilerek, bu revizyonunun temel amacının, yeni veri kaynakları, özel tüketim harcamalarının yeni sınıflandırması ile yeni hesaplama yöntemlerini Ulusal Hesaplar Sistemi'ne dahil ederek sonuçları iyileştirmek olduğu belirtildi.

Açıklamada, revize edilen sonuçların üye ülkeler tarafından bu yıl ortasında yayımlanmaya başlanacağı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Türkiye Ulusal Hesaplar Sistemi'nde, AB'yi takiben 2025 yılında revizyon yapılması ve serilerdeki kırılmaları önlemek amacıyla, serilerin geriye çekilmesi üzerine çalışılmaktadır. Yapılan çalışmaların sonuçlarının, Yıllık ve Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla haber bültenleriyle Eylül 2025'te yayımlanması planlanmaktadır. Bunu takiben revizyonlar, Arz ve Kullanım Tabloları, Kurumsal Sektör Hesapları, Devlet Hesapları ve İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla yayınlarına yansıtılacaktır. Böylelikle Ulusal Hesaplar Sistemi'nde yer alan tüm hesap setleri bütüncül olarak dengelenmiş ve kamuoyu ile paylaşılmış olacaktır."

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın ilk enflasyon raporu haftaya açıklanıyorYılın ilk enflasyon raporu haftaya açıklanıyor
TOGG duyurdu: 8 Ocak'tan itibaren üretimler yeniden başladı! TOGG duyurdu: 8 Ocak'tan itibaren üretimler yeniden başladı!
Esasları belirlendi: İşte Afet Yeniden İmar Fonu'nun detaylarıEsasları belirlendi: İşte Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları
Anahtar Kelimeler:
veri tüik revizyon
En Çok Okunan Haberler
İşte o ifadenin tüm detayları!

İşte o ifadenin tüm detayları!

Belediyede ahlaksız teklif! Skandalın faturası kesildi... "Dört gece yetmez, çok pahalısın"

Belediyede ahlaksız teklif! Skandalın faturası kesildi... "Dört gece yetmez, çok pahalısın"

MEB önlem alsın, şikayet yağıyor! ‘Sınav sonucunu CEO'nun odasına asın!’

MEB önlem alsın, şikayet yağıyor! ‘Sınav sonucunu CEO'nun odasına asın!’

Emekli ikramiyesine zamda 'şubat sonu' detayı: İşte konuşulan rakam

Emekli ikramiyesine zamda 'şubat sonu' detayı: İşte konuşulan rakam

Yatırımda rota değişti: Altının tahtını sallamaya başladı!

Yatırımda rota değişti: Altının tahtını sallamaya başladı!

Asgari ücret zammından önce yarı yarıyaydı: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödeyeceği rakam belli oldu!

Asgari ücret zammından önce yarı yarıyaydı: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödeyeceği rakam belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.