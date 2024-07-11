TÜİK'ten yüzde 45-75 enflasyon açıklaması! "Maksatlı olarak farklı servis edilmiş"

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya tarafından medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumunda geçen yüzde 45-75 oranlarının bağlamından koparılarak farklı bir şekilde medyaya servis edildiğini belirtti.

TÜİK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurum Başkanımız Dr. Erhan Çetinkaya tarafından 8 Temmuz 2024 tarihinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumda yer alan ve toplantıda konuşulan hususların manipüle edildiği görülmektedir. Başkanımız bir soru üzerine 'yüzde 45-75 oranlarının her ikisi de son derece yüksek enflasyon oranlarıdır' ifadesini kullanmış olup açıklamalar bağlamından koparılarak maksatlı olarak medyaya farklı bir şekilde servis edilmiştir" denildi. (DHA)

