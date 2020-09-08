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Tüketici ağustosta giyimden kıstı, elektronik ve mücevhere yöneldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2020 15:49 | Son Güncelleme

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) anketine göre, ağustosta giyimden ve restorandan kısan tüketici; elektronik, mobilya ve mücevhere harcama yaptı.

Tüketici ağustosta giyimden kıstı, elektronik ve mücevhere yöneldi

BMD açıklamasına göre, dernek, üyeleri arasında yaptığı anket çalışmaları ile perakende sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor.

BMD’nin ağustos ayı anketine göre hazır giyim mağazalarının ciroları temmuza göre gerilerken, elektronik, mobilya, beyaz eşya, spor ayakkabı ve markalı mücevher mağazalarının cirolarında önemli artışlar kaydedildi.

KREDİ İLE KONUT VE OTOMOBİL TERCİH EDENLER BELİRLEYİCİ OLDU

BMD Başkanı Sinan Öncel, ağustos ayı anketini dernek çatısı altındaki 416 markadan 325’ini bünyesinde barındıran 56’sı hazır giyim, 25’i ayakkabı olmak üzere toplam 123 üye firmanın katılımı ile gerçekleştirdiklerini belirterek, bazı sektörlerdeki markaların ağustos cirolarında temmuza göre gerileme olduğunu kaydetti.

Öncel, şunları kaydetti:

"Sezon sonu indirimlerinde AVM’lerde cironun yüzde 50’nin altında kaldığını beyan eden üyelerimizin oranı temmuzda yüzde 17 iken ağustosta yüzde 24’e ulaştı. Yani ağustosta her dört üyemizden biri, AVM’lerdeki mağazalarında yüzde 50 ciroyu tutturamadı. AVM’lerde yüzde 81’in üzerinde ciroyu tutturan firmalarımızın oranı ise yüzde 38’den yüzde 28’e geriledi. Cadde mağazalarında ise yüzde 81’in üzerinde ciro yapanların oranı yüzde 55’ten yüzde 49’a düştü. Perakende cirolarındaki kayıpta bir grup tüketicinin cazip krediler nedeniyle bütçesini konut ve otomobile ayırmasının da etkili olduğunu düşünüyoruz.

Cirolarda asıl gerilemeyi BMD üyelerinin yarısından fazlasını oluşturan hazır giyim firmalarımızın verilerinde görüyoruz. AVM’lerdeki hazır giyim mağazalarında cironun yüzde 50’nin altında kaldığını beyan eden üyelerimizin oranı temmuzda yüzde 19 iken ağustosta yüzde 31’e ulaştı. Aynı dönemde cirosu yüzde 81’in üzerinde olan hazır giyim firmalarımızın oranı yüzde 49’dan yüzde 29’a geriledi. Caddelerde de mağaza ciroları yüzde 81’in üzerinde olan firmalarımızın oranı yüzde 57’den yüzde 45’e düştü."

'GİYİM MARKALARIMIZ AĞUSTOSU MUTSUZ GEÇİRDİ'

Öncel, ağustos ayında yurt içindeki hazır giyim mağazalarında ciro kaybına rağmen ihracat tarafında işlerin yolunda gittiğini ifade ederek, hazır giyimin temmuzda 1,8 milyar dolarla aylık ihracat rekorunu kırdığını, ağustosta da en çok ihracat yapan sektör olduğunu kaydetti.

Öncel, "Biz bu başarıdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ancak ihracattaki artışa rağmen iç pazarda hazır giyim markalarımız ağustosu mutsuz geçirdi. İndirimlere ve kampanyalara rağmen hazır giyimden ve restoran harcamalarından kısan tüketici, cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve televizyon gibi elektronik ürünlerle, beyaz eşya, mobilya, bisiklet ve scooteri tercih etti. Düğünlerin de markalı mücevher satışına büyük katkısı oldu. Elektronik, mobilya, mücevher markalarımız ağustosta hem AVM’lerde hem de caddelerde yüzde 100 ve üzeri ciroyu yakaladılar. Özellikle mobilyada büyük bir talep patlaması oldu." değerlendirmesini yaptı.

'BU YIL TURİST HARCAMALARININ 10-12 MİLYAR DOLAR CİVARINDA KALACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR'

Öncel, hazır giyimin ağustosta fiyatı en çok düşen ürün grubu olmasına rağmen satışların gerilemesinde salgın sürecinde tüketim alışkanlıklarının değişmesinin de etkisi bulunduğunu kaydetti.

Evden çalışmanın yaygınlaşmasına paralel olarak takım elbise ve ofis kıyafetleri satışlarının düştüğünü bildiren Öncel, şöyle devam etti:

"Perakende sektörünün cirosuna turist harcamaları önemli katkı sunuyor. Ülkemiz geçen yıl turizmden 34,5 milyar dolar döviz geliri elde etmişti. Salgın nedeni ile bu yıl turist sayısında çok ciddi bir daralma var. Temmuzdan itibaren az da olsa turist gelmeye başladı. Ancak en iyimser tahminle bu yıl turist harcamalarının 10-12 milyar dolar civarında kalacağı öngörülüyor. 2019’un üçte birini bile bulamayacak yabancı harcamaları perakende sektörünün beklentilerinin çok uzağında. Burada bir kez daha altını çizmek istiyorum. Mevcut koşullarda cirosu yüzde 80’in altında kalan mağazalar için ciro kirasından başka bir seçenek bulunmuyor. Ciro kirası aynı zamanda tüm taraflar için en adil çözüm olarak görünüyor."

'DEVLETİMİZİN ÖNLEMLERİ SAYESİNDE BUGÜNE KADAR GELDİK'

Sinan Öncel, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de perakendedeki dalgalanmanın bir süre daha devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

Kiralamalarda yıl sonuna kadar KDV ve stopaj indiriminin ardından Kısa Çalışma Ödeneği’nin iki ay daha uzatılmasının sektör için büyük avantaj olduğunu aktaran Öncel, kamu destekleri sayesinde Türkiye’de ABD ve Avrupa’dakine benzer bir iflas dalgasının yaşanmadığını hatırlattı.

Öncel, "Devletimizin bu önlemleri sayesinde bugüne kadar geldik. Ancak markalarımızı ciddi olarak tehdit eden ‘yeni koşullar’a karşı ivedilikle bazı AVM’lerde kiracılara detaylı bilgi verilmeyen keyfi ortak alan işletme gideri uygulamasına son verilmesi ve kira güncellemeleri gerekiyor." diye devam etti.

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