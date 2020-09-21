Tüketici en çok cep telefonu ve ayakkabıdan şikayetçi oldu

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgiye göre, bilinirliği her geçen yıl artan tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların mahkemelere yansıtılmadan, tüketiciler yönünden masrafsız ve her iki taraf açısından hızlı ve kolay çözüme bağlanması amacıyla hizmetlerini sürdürüyor.

Tüketici haklarının korunmasında lokomotif görevini üstlenen söz konusu heyetlere, bu yıl ağustos sonu itibarıyla 375 bin 739 başvuru geldi. Bunlardan 311 bin 873'ü incelenerek karara bağlandı. Bu yıl tüketici hakem heyetlerince verilen kararların yaklaşık yüzde 60'ı tüketici lehine sonuçlandı.

Geçen yılın 8 aylık döneminde e-Devlet Kapısı üzerinden tüketici hakem heyetlerine 83 bin 598 elektronik başvuru ulaşmışken, bu yılın aynı döneminde buradan yapılan başvuru sayısı 188 bin 215'i buldu. Böylece, bu yıl tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulardan yarısı e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmiş oldu.

Söz konusu istatistikler e-Devlet Kapısı üzerinden tüketici hakem heyetlerine başvuru yapma usulünün tüketiciler tarafından benimsendiğini gösterdi.