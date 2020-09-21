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Tüketici en çok cep telefonu ve ayakkabıdan şikayetçi oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Tüketici hakem heyetlerine bu yıl ağustos sonu itibarıyla 375 bin 739 başvuru yapılırken, bunlar arasında liste başında cep telefonu, ayakkabı, kredi kartı üyelik ücreti, internet aboneliği ve kredi tahsis ücreti konuları sıralandı.

Tüketici en çok cep telefonu ve ayakkabıdan şikayetçi oldu

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgiye göre, bilinirliği her geçen yıl artan tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların mahkemelere yansıtılmadan, tüketiciler yönünden masrafsız ve her iki taraf açısından hızlı ve kolay çözüme bağlanması amacıyla hizmetlerini sürdürüyor.

Tüketici haklarının korunmasında lokomotif görevini üstlenen söz konusu heyetlere, bu yıl ağustos sonu itibarıyla 375 bin 739 başvuru geldi. Bunlardan 311 bin 873'ü incelenerek karara bağlandı. Bu yıl tüketici hakem heyetlerince verilen kararların yaklaşık yüzde 60'ı tüketici lehine sonuçlandı.

Geçen yılın 8 aylık döneminde e-Devlet Kapısı üzerinden tüketici hakem heyetlerine 83 bin 598 elektronik başvuru ulaşmışken, bu yılın aynı döneminde buradan yapılan başvuru sayısı 188 bin 215'i buldu. Böylece, bu yıl tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulardan yarısı e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmiş oldu.

Söz konusu istatistikler e-Devlet Kapısı üzerinden tüketici hakem heyetlerine başvuru yapma usulünün tüketiciler tarafından benimsendiğini gösterdi.

EN ÇOK ŞİKAYET CEP TELEFONU İÇİN YAPILDI

Ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde, tüketiciler tarafından 33 bin 427 ile en çok cep telefonu ilişkin konularda başvuru yapıldı. Bunu sırasıyla 25 bin 882 ile ayakkabı, 19 bin 507 ile kredi kartı üyelik ücreti, 18 bin 707 ile internet aboneliği, 14 bin 344 ile kredi tahsis ücreti ve 12 bin 453 ile de GSM aboneliği konularına ilişkin uyuşmazlık başvuruları izledi.

Sektör bazında değerlendirildiğinde ise 8 ayda en çok başvuru 167 bin 914 ile perakende ticaret sektöründe kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 64 bin 701 ile finansal hizmetler, 46 bin 335 ile abonelik hizmetleri, 19 bin 803 ile ulaşım, sağlık ve eğitim hizmetleri, 9 bin 387 ile turizm hizmetleri sektörlerine ilişkin faaliyetlere yönelik başvurular takip etti.

KAYNAK:AA


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