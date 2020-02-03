FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1,35 arttı

Tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1,35 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:14 | Son Güncelleme

Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ocak enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ocak enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE’de (2003=100) Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,52 artış gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış yüzde 2,14 ile haberleşme grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,66 ile eğlence ve kültür, yüzde 6,00 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,51 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 42,21 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 15,11 ile eğitim ve yüzde 15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.
Aylık en yüksek azalış yüzde 6,65 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, yüzde 1,44 ile ev eşyası, yüzde 0,25 ile haberleşme ve yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 3,96 ile sağlık oldu.
Ocak 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden, 125 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 25 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 268 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 10,93, aylık yüzde 0,34 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,66 artış gerçekleşti.
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 8,84, aylık yüzde 1,84 arttı
Yİ-ÜFE 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,71 artış gösterdi.
Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık yüzde 8,45 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 12,76, imalatta yüzde 8,45, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 13,07, su temininde yüzde 4,27 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 5,15, dayanıklı tüketim malında yüzde 8,93, dayanıksız tüketim malında yüzde 13,37, enerjide yüzde 13,75, sermaye malında yüzde 8,78 artış olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık yüzde 1,85 arttı
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,33, imalatta yüzde 1,85, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,95, su temininde yüzde 5,46 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,36, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,60, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,71, enerjide yüzde 3,01, sermaye malında yüzde 2,55 artış olarak gerçekleşti.
Yıllık en yüksek azalış yüzde 2,23 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti
Yıllık en fazla azalış; yüzde 2,23 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0,70 ile giyim eşyası, yüzde 0,46 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 64,40, ham petrol ve doğal gaz yüzde 25,49, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 24,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık en yüksek azalış yüzde 9,68 ile tütün ürünlerinde gerçekleşti
Aylık en fazla azalış; yüzde 9,68 ile tütün ürünleri, yüzde 0,65 ile giyim eşyası, yüzde 0,57 ile kağıt ve kağıt ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 11,27, ham petrol ve doğal gaz yüzde 7,05, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5,52 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
PARTNERYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettilerYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettiler
Piyasaların gözü enflasyon verisindePiyasaların gözü enflasyon verisinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Yeni dönem bugün başlıyor!

Yeni dönem bugün başlıyor!

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Ocak şampiyonu o oldu!

Ocak şampiyonu o oldu!

Bakan Selçuk'tan EYT sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan EYT sorusuna yanıt

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.84 arttı, yıllık artış yüzde 8.84 (2)

Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.84 arttı, yıllık artış yüzde 8.84 (2)

Bakan Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık

Bakan Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık

’’İç giyim sektöründe 2020 ihracat hedefimiz 8 milyar dolar’’

’’İç giyim sektöründe 2020 ihracat hedefimiz 8 milyar dolar’’

'İranlıların Türkiye'den konut alımı, 2 yılda 7 kat arttı'

'İranlıların Türkiye'den konut alımı, 2 yılda 7 kat arttı'

Ejder meyvesi üreticinin gözdesi

Ejder meyvesi üreticinin gözdesi

Tüketici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.35 arttı, yıllık enflasyon yüzde 12.15 (2)

Tüketici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.35 arttı, yıllık enflasyon yüzde 12.15 (2)

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.