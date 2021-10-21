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Tüketici güven endeksi azaldı

21.10.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azalarak 76,8 oldu.

Tüketici güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azaldı; Eylül ayında 79,7 olan endeks, Ekim ayında 76,8 oldu.

TÜİK'İN TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VERİLERİ

Hanenin maddi durumu endeksi 60,7 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Eylül ayında 62,6 iken, Ekim ayında yüzde 3,0 oranında azalarak 60,7 oldu.

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Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 75,6 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,0 iken, Ekim ayında yüzde 4,4 oranında azalarak 75,6 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 74,2 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,3 iken, Ekim ayında yüzde 6,4 oranında azalarak 74,2 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 96,6 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında 97,7 iken, Ekim ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 96,6 oldu. (İHA)


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