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Tüketici güven endeksi eylülde arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2020 10:28 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında arttı; ağustos ayında 79,4 olan endeks, eylül ayında 82,0 oldu.

Tüketici güven endeksi eylülde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 eylül dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında arttı; ağustos ayında 79,4 olan endeks, Eylül ayında 82,0 oldu.

Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi ise, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında arttı; ağustos ayında 59,6 olan endeks, eylül ayında 61,8 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 71,8 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ağustos ayında 67,9 iken, eylül ayında yüzde 5,8 oranında artarak 71,8 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,1 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustos ayında 77,8 iken, eylül ayında yüzde 1,7 oranında artarak 79,1 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 8,3 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ağustos ayında 79,5 iken, eylül ayında yüzde 4,8 oranında artarak 83,3 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 93,8 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ağustos ayında 92,6 iken, eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 93,8 oldu.

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