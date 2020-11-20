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Tüketici güven endeksi kasımda 2,2 puan geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2020 10:19 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı.

Tüketici güven endeksi kasımda 2,2 puan geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı; Ekim ayında 81,9 olan endeks, Kasım ayında 80,1 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 66,6 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ekim ayında 69,4 iken, Kasım ayında yüzde 4,1 oranında azalarak 66,6 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,0 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 79,5 iken, Kasım ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 79,0 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ 78,7 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ekim ayında 81,4 iken, Kasım ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 78,7 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 96,2 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ekim ayında 97,4 iken, Kasım ayında yüzde 1,2 oranında azalarak 96,2 oldu.

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