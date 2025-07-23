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Tüketici güven endeksi temmuzda aylık yüzde 1,8 azaldı

Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 83,5 oldu.

Tüketici güven endeksi temmuzda aylık yüzde 1,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziranda 85,1 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 83,5 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici güven endeksi temmuzda aylık yüzde 1,8 azaldı 1

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 1,6 azalarak 69,3'ten 68,2'ye geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziranda 85,8 iken bu ay yüzde 1,4 düşüş kaydederek 84,6 oldu.

Geçen ay 82,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4,2 azalışla bu ay 79 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 102,6 iken bu ay yüzde 0,3 düşüşle 102,3'e geriledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tüketici Güven Endeksi temmuz
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