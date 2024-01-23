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Tüketici güveni 7 ayın zirvesinde

23.01.2024 11:11 | Son Güncelleme:
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Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 3,9 artarak 80,4 oldu. Böylece endeks, son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüketici güveni 7 ayın zirvesinde

Tüketici güven endeksi ocakta 80,4'e çıkarak 7 ayın zirvesine yükseldi. Endeks Haziran 2023'te 85,1 seviyesini görmüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta, Aralık 2023'e kıyasla yüzde 3,9 arttı.

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Geçen ay 77,4 olan endeks, bu ay 80,4 olarak kayıtlara geçti. Böylece endeks, son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks Haziran 2023'te 85,1 seviyesini görmüştü.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 63,4 iken ocakta yüzde 6 artışla 67,2'ye yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık 2023'te 76,1 iken ocakta yüzde 4,5 artış göstererek 79,5 oldu.

Geçen ay 75,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1,8 değer kazanarak bu ay 77,2 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise Aralık 2023'te 94,5 iken ocakta yüzde 3,6 yükselerek 97,9 olarak belirlendi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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