Tüketici Hakem Heyetine 2024 yılında en çok o konu şikayet edildi!

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüketici hakem heyetlerinin 1995 yılından bu yana faaliyetlerine devam ettiği hatırlatıldı.

Böylece uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve en az masrafla çözüldüğü, aynı zamanda yargının üzerindeki iş yükünün de önemli ölçüde azaltıldığı vurgulanan açıklamada, "Tüketici hakem heyetleri tarafından bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden çözüme kavuşturuldu. Geçen yıl 755 bin 997 başvuru yapılırken, (2023'ten kalanlarla birlikte) 762 bin 100 uyuşmazlık tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Başvuruların parasal değeri yaklaşık 7 milyar lira oldu. Parasal değerde, 2023'teki başvurulara göre yüzde 75 artış gerçekleşti" bilgisi paylaşıldı.

EN ÇOK ELEKTRONİK BAŞVURU TERCİH EDİLDİ

Açıklamada, yazılı başvuru imkanı yanında tüketicilerin e-Devlet ve Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla başvurularını kolayca iletebildiğine işaret edilerek, geçen yıl yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67'sinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiği aktarıldı.

Geçen yıl yaklaşık 293 bin başvuru ile en çok "bedel iadesinin" talep edildiğine dikkat çekilen açıklamada, 204 bin başvuruda "ürünün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi"nin istendiği, diğer başvurularda ise "ücretsiz onarım" ve "bedelden indirim" taleplerinin hakem heyetlerine iletildiği belirtildi.

EN ÇOK AYAKKABI ŞİKAYET EDİLDİ

Açıklamada, ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde geçen yıl tüketiciler tarafından en çok ayakkabıya ilişkin başvuru yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:



"Başvuruların yaklaşık yüzde 13,2'si ayakkabıya ilişkin oldu. Bunu yüzde 4,86 ile kıyafet başvuruları izledi. Diğer şikayet konuları ise yüzde 4,85 ile kredi kartı üyelik ücreti, yüzde 4,09 ile cep telefonu, yüzde 3,94 ile mobilya, yüzde 3,80 ile internet abonelikleri ve yüzde 2,82 ile GSM aboneliği oldu. Sektörel bazda değerlendirildiğinde 2024'te en çok başvuru yüzde 58,79 ile en çok perakende ticaret sektöründe kayıtlara geçti. Bunu yüzde 10,14 ile finansal hizmetler sektörü, yüzde 9,79 ile abonelik hizmetleri sektörü takip etti."

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır