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Tüketici Konfederasyonu Girişimi kuruldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 13:22 | Son Güncelleme

Tüketici Konfederasyonu Girişimi Dönem Sözcüsü Aziz Koçal: - "Tüketici Birliği Federasyonu, Tüketici ve Çevre Dernekleri Federasyonu ile Tüketici Dernekleri Federasyonu tarafından Tüketici Konfederasyonu Girişimi oluşturulmuş bulunmaktadır" - "Tüketici örgütlenmesini konfederasyon seviyesine ulaştırmanın ülkemiz tüketicisinin hak arayışına ilişkin mücadelede daha yetkin ve kuşatıcı olacağına inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Tüketici Birliği Federasyonu (TBF), Tüketici ve Çevre Dernekleri Federasyonu (TÜÇEDEF) ve Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) tarafından Tüketici Konfederasyonu Girişimi kuruldu.

Girişimin tanıtım toplantısında konuşan Tüketici Konfederasyonu Girişimi Dönem Sözcüsü Aziz Koçal, tüketici hakları mücadelesinde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Koçal, tüketici hakları mücadelesinin Türkiye'de 1990'lı yılların başından itibaren hız kazandığını ifade ederek, "Özellikle AB uyum sürecinin de etkisiyle 1995'te çıkarılan ilk tüketici yasası, tüketicilerin temel ve evrensel tüketici haklarının var olduğu, korunmaya değer olduğunu kabul etmektedir. Ülkemizin de taraf olduğu BM Tüketici Hakları Evrensel Bildirgesi'nde sayılan temel ve evrensel tüketici hakları mücadelesinin olmazsa olmaz unsuru tüketici örgütlenmesidir. Nitekim Anayasamızın 172. maddesi ile devletin, tüketicilerin örgütlenmesini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmekte, yürürlükteki tüketici haklarına ilişkin tüm hukuk düzenlemelerinde de tüketicinin, tüketici örgütleri aracılığıyla temsil edileceği önemle vurgulanmaktadır." şeklinde konuştu.

Tüketici derneklerinin başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğine işaret eden Koçal, şunları kaydetti:

"Büyüyen Türkiye, gelişen ve değişen küresel ekonomik zemin nedeniyle tüketici örgütlenmesi son 10 yıllık zaman diliminde çatı örgütlerini oluşturmaya başlamış ve tüketici derneklerinin içinde olduğu tüketici federasyonları kuruldu. Tüketici federasyonları, özellikle kamu-sivil toplum ilişkisinde, tüketicinin temsil hakkının kullanılmasına yönelik çalışmaları ile ülkemiz tüketici hareketinin gelişmesinde önemli katkılar sağladı.

Teknoloji ve küreselleşmedeki hızlı değişimin küresel ekonominin mimarisinde oluşturduğu değişiklik, artan nüfus hareketliliği, tüketicinin temsilinin en üst düzeyde yeniden kurgulanması gereğini de beraberinde getirdi. Bu gerekliliğin ortaya çıkmasıyla mevcut tüketici federasyonları, uzlaşma kültürünün deneyimini, tüketici konfederasyonu olarak yaşama geçirme yönünde çalışmalar yapmışlardır."

- "Tüketicinin hak arayışına ilişkin mücadelesi daha kuşatıcı olacak"

Aziz Koçal, gelinen aşama itibarıyla işçi, memur, sanayici, esnaf ve tacirin örgütlenmesinde konfederasyon noktasına ulaşan örgütlenme modelinin tüketici kitlesi için de hayata geçirildiği söyledi.

Tüketici Birliği Federasyonu, Tüketici ve Çevre Dernekleri Federasyonu ve Tüketici Dernekleri Federasyonu'nun çalışmasıyla Tüketici Konfederasyonu Girişimi'nin oluşturulduğunu bildiren Koçal, şöyle konuştu:

"Tüketici Konfederasyonu Girişimi, hedeflenen noktaya olan yolculuğunu gelecek aylarda başarıyla sonuçlandırmak ve ülkemizin ilk tüketici konfederasyonunu kurumsal olarak yapılandırmak kararlılığındadır. Sivil toplum örgütü anlayışındaki mutabakat ve her türlü farklılığın, Tüketici Konfederasyonu Girişimi çalışmasını zenginleştireceğine, değerli ve önemli bir kazanım olduğuna ilişkin temel kabulden yola çıkarak eşit paydaş anlayışı ve uzlaşma kültürü ekseninde tüketici örgütlenmesini konfederasyon seviyesine ulaştırmanın ülkemiz tüketicisinin hak arayışına ilişkin mücadelede daha yetkin ve kuşatıcı olacağına inanıyoruz."

Koçal, tüketici haklarıyla ilişki tüm dernekleri bu girişime davet etti.

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Aziz Koçal, Tüketici Birliği Federasyonu, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Tüketici Konfederasyonu Girişimi, Tüketici ve Çevre Dernekleri Federasyonu,

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