Tüketici kredilerinde yıllık artış yüzde 63,9

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin finansal piyasaların değerlendirildiği Kasım 2020 Finansal Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. 2020 Eylül ayındaki değişiklikler rakamlara şöyle yansıdı:

KREDİ KART HARCAMALARINDA YÜZDE 13,9 ARTIŞ

Bireysel kredi kartı harcamaları, toplam bireysel kredi kartı harcamalarının yüzde 33,4’ünün gerçekleştiği İstanbul’da, yıllık yüzde 13,9, Türkiye’de yüzde 16,3 arttı. Bir önceki Haziran ayına göre, İstanbul’da yüzde 17,1, Türkiye genelinde ise yüzde 16,7 artış gerçekleşti.

KREDİ KULLANIMI YÜZDE 37,5 TAKİPTEKİ ALACAKLAR YÜZDE 23,1 ARTTI

Eylül sonu itibariyle, kredi kullanımında Haziran dönemine göre yüzde 8,9, yıllık yüzde 37,5 yükseliş kaydedildi. Tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde ise Haziran sonuna göre yüzde 2,2, yıllık yüzde 23,1’lik artış gerçekleşti. Türkiye genelinde ise kredi kullanımında yıllık yüzde 39,1, takipteki alacaklarda yüzde 13,6 yükseliş oldu.

TASARRUF MEVDUATI YÜZDE 34,2 YÜKSELDİ

2019 Eylül sonunda 572 milyar TL olan tasarruf mevduatı, bu yıl aynı dönemde 768 milyar TL’yi geçti. Toplam nakdi kredilerin tasarruf mevduatına oranı ise yüzde 189 olarak gerçekleşti. Kişi başına düşen tasarruf mevduat miktarı, Eylül 2019’da 37 bin 964 TL iken, Eylül 2020’de 49 bin 466 TL oldu. Kişi başına düşen nakdi kredi ise Eylül 2019’da 66 bin 539 TL iken, Eylül 2020’de 89 bin 312 TL’ye yükseldi.