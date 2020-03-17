FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tüketici uyuşmazlıkları başvuruları TÜBİS üzerinden yapılabilecek

Tüketici uyuşmazlıkları başvuruları TÜBİS üzerinden yapılabilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.03.2020 17:26 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem heyetlerine gidilerek elden yapılacak başvuruların, e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Tüketici uyuşmazlıkları başvuruları TÜBİS üzerinden yapılabilecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketici işlemleriyle tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla, il merkezlerinde ticaret il müdürlükleri ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde kaymakamlıklar bünyesinde kurulan tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu başvuruların şahsen veya vekalet verilmek suretiyle bir avukat aracılığıyla ilgili tüketici hakem heyetine veya kaymakamlıklara bizzat gidilerek elden, ilgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla ya da elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla gerçekleştirilebildiği kaydedildi.

Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlarca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla çeşitli tedbirler alınarak uygulamaya geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla da (https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi) gerçekleştirebilecek."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu değişime inanamayacaksınız!Bu değişime inanamayacaksınız!
Temassız ödemelerde işlem limiti yükseltildiTemassız ödemelerde işlem limiti yükseltildi
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı, E-Devlet,

En Çok Okunan Haberler

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Sağlık Bakanı Koca'nın verdiği yanıt, sosyal medyada olay oldu

Sağlık Bakanı Koca'nın verdiği yanıt, sosyal medyada olay oldu

Flaş gelişme! Ödemeler ertelendi

Flaş gelişme! Ödemeler ertelendi

Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Yarı fiyatına satılıyor

Yarı fiyatına satılıyor

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Goldman Sachs: Çin ekonomisi koronavirüs yüzünden yüzde 9 küçülecek

Goldman Sachs'dan korkutan tahmin!

Benzinde 25 kuruş indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 250 liraya yükseltildi

Temassız ödemelerde işlem limiti yükseltildi

Kafeler kepenk indirdi, restoranlar açık

Kafeler kepenk indirdi, restoranlar açık

İş Bankası ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.