Tüketicilere ambalaj uyarısı: 'Yetkili servis tarafından açılmalı'

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Yusuf Sünbül, internetten/uzaktan/mesafeli sözleşmeyle satın alınan beyaz eşyalar ve elektronik eşyaların ambalajının yetkili servis tarafından açılmasının önemine dikkat çekti.

Mesafeli sözleşmeyle alınan beyaz eşya kurulum mağduriyetlerini değerlendiren Yusuf Sünbül, "İnternetten/uzaktan/mesafeli sözleşmeyle satın alınan; beyaz eşyalar, elektronik eşyaların ambalajı yetkili servis tarafından açılmalıdır. Yetkili servis dışında açılan tüm ürünlerin; tüketicinin kendisi veya yetkisiz bir servis tarafından açılması ve kurulumdaki doğacak hasar veya ürünün çalışmaması durumda, garanti kapsamı şartları dışına çıkabileceği de unutulmamalıdır. Buzdolabı, fırın, ocak, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi televizyon gibi beyaz eşya/tüketici elektroniği eşyaların ambalajın açılması/yetkili servisler dışında tüketiciler veya özel servisler tarafından kurulumunun yapılması tüketici mağduriyetlerine yol açmaktadır" diye konuştu.

"YETKİLİ SERVİS İLETİŞİM BİLGİLERİ SERVİS BİLGİ SİSTEMİNDEDİR"

Yusuf Sünbül, yetkili olmadığı halde yetkili servis gibi tanıtım yapan ve hizmet sağlayan servislerin, hem tüketici mağduriyetlerine yol açtığı hem de firmaların ticari itibarlarına ve marka değerlerine zarar verdiğine dikkat çekerek şunları belirtti;

"Bu sebeple T.C. Ticaret Bakanlığı yetkili servis bilgilerine güvenilir bir platformdan doğru bir şekilde erişim sağlanması amacıyla servis bilgi sitemini kurmuştur. Bu internet sitesi, T.C. Ticaret Bakanlığının "Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)" (www.servis.gov.tr) kapsamında, üretici ve ithalatçıların tüketicilere satış sonrası hizmet sundukları yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde erişim sağlanmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır. Ticaret Bakanlığı veri tabanında yer alan bilgiler esas alınarak hazırlanan bu internet sitesi, firmaların kendileri tarafından sisteme kaydedilen yetkili servis bilgilerini sorgulamaya imkan sağlamaktadır. Yetkili olmadığı halde yetkili servis gibi tanıtım yapan ve hizmet sağlayan servislerin, tüketici mağduriyetlerine yol açmaması için tüketiciler yetkili servis aramalarını T.C. Ticaret Bakanlığı SERBİS (www.servis.gov.tr) adresinden yapmalıdır."
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (24 Mart 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (24 Mart 2026)
Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Mart 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Mart 2026)

En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

