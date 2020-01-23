FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde

Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Demirkol: - "Türkiye'de hane halkının maddi durum beklentisinin ocakta artmasında 2019'un ikinci yarısından itibaren başlayan faiz indirimlerinin önemli etkisi oldu" - "Hane halkının maddi durum beklentisinin güçlü kalmasını istiyorsak, sanayi ve tarımda yüksek teknoloji odaklı büyüme modeli ile e-ticarette güçlü 'unicorn şirketlere' yatırım yapmaya devam etmeliyiz"

ERHAN CİHAN ÜNAL - Tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin maddi durum beklentisi 2020 yılına yükselişle başlayarak 79,50 puanla 9 ayın zirvesine çıktı.

Hükümetin geçen yıl attığı adımlarla ekonomide gerçekleşen dengelenme süreci, piyasalara olumlu yansıdı. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Temmuz 2019'dan bu yana yaptığı faiz indirimleri, enflasyonda görülen iyileşme ve döviz kurlarındaki oynaklığın önemli ölçüde azalması tüketicilerin gelecek dönem beklentilerinde iyileşmeleri beraberinde getirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ocakta tüketici güven endeksi geçen yılın aynı ayına göre 0,62 puan artarak 58,82'ye yükseldi.

Endeksin alt kırılımları incelendiğinde, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinin ocakta 79,50 ile son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktığı görüldü.

Öte yandan, yılın ilk ayında gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinde de bir önceki aya göre 0,86 puanlık artış yaşanırken, endeks değeri 76,5'ten 77,4'e yükseldi.

Bu dönemde faiz indirimlerinin etkisiyle gelecek 3 aylık dönemde tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimalinde de Ocak 2019'a göre 3,2 puanlık artış yaşandı.

- "Düşük faizle yatırımların yolu açıldı"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, tüketici güven endeksinde oluşan tabloya ilişkin, "Türkiye'de hane halkının maddi durum beklentisinin ocakta artmasında 2019'un ikinci yarısından itibaren başlayan faiz indirimlerinin önemli etkisi oldu." dedi.

Türkiye ekonomisinin yıllardır yüksek faiz-düşük kur veya baskılanmış kur modeline göre ekonomide dengelenme yoluna gittiğini belirten Demirkol, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin girdi maliyetlerinin ve ham madde ithalatının yüzde 65'inin, tüketimin ise yüzde 75'inin dolara bağlı olduğu bir ekonomide dolardaki oynaklık hem hane halkının alım gücünü etkiledi hem de katma değerli büyüme modeline dayalı üretim ekonomisini zora soktu. Faizi yüksek tutarak, dolar kurunu düşürmek son derece kısıtlı ve geçici bir çözüm yaratır."

Demirkol, politika faizinin yüzde 11,25'e gerilemesiyle kredi faiz oranlarında tek hanenin görüldüğünü ve düşük faizli kredilerin yatırımlara yönelmesinin yolunun açıldığını söyledi.

Temmuz ayına kadar politika faizinde 225 baz puanlık daha indirim beklentisinin masada olmasının, gelecek dönemde hem sanayi hem tüketim tarafında endekslerin güçlü çıkmasını sağlayacağını vurgulayan Demirkol, "Hane halkının maddi durum beklentisinin güçlü kalmasını istiyorsak sanayi ve tarımda yüksek teknoloji odaklı büyüme modeli ile e-ticarette güçlü 'unicorn şirketlere' yatırım yapmaya devam etmeliyiz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Başkan Atasoy: “Türkiye ile Ekvador arasında ekonomik iş birliği kararı aldık”Başkan Atasoy: “Türkiye ile Ekvador arasında ekonomik iş birliği kararı aldık”
Bakan Varank: "Savunma sanayinin çok önemli bir çarpan etkisi var"Bakan Varank: "Savunma sanayinin çok önemli bir çarpan etkisi var"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsmet Demirkol, Tüketici güven endeksi,

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Bir ile daha hızlı tren geliyor

Bir ile daha hızlı tren geliyor

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Albayrak:Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam

Albayrak:Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam

Etiketlerde ‘Made In Türkiye’ dönemi

Etiketlerde ‘Made In Türkiye’ dönemi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Türk firmasına Dubai Intersec’te büyük ilgi

Türk firmasına Dubai Intersec’te büyük ilgi

İSO/Bahçıvan: Savunma sanayi başka sektörler üzerinde çarpan etkisine sahip

İSO/Bahçıvan: Savunma sanayi başka sektörler üzerinde çarpan etkisine sahip

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.