FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tüketicilerle ilgili önemli kanun Meclis'e sunuldu

Tüketicilerle ilgili önemli kanun Meclis'e sunuldu

08.03.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Tüketicilerle ilgili önemli kanun Meclis'e sunuldu

Tüketicileri yakından ilgilendiren, tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını da içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin fiyatı ne kadar oldu? Benzin fiyatı ne kadar oldu?
'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı
İslam Memiş'ten altın ve Bitcoin yorumu!İslam Memiş'ten altın ve Bitcoin yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"

Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Dev kurumdan flaş altın fiyatı tahmini!

Dev kurumdan flaş altın fiyatı tahmini!

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Araç sahipleri dikkat! 31 Mart'ta bitiyor

Araç sahipleri dikkat! 31 Mart'ta bitiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Arabanızın içi tuvaletten daha pis! Dışkı bile çıktı

Arabanızın içi tuvaletten daha pis! Dışkı bile çıktı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ülkesini böyle savundu! Erotik pozları olay oldu: İlk Sovyet...

Ülkesini böyle savundu! Erotik pozları olay oldu: İlk Sovyet...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.